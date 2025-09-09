Долорес Амбридж из «Гарри Поттера» фанаты считают самым мерзким персонажем, но один хороший поступок она все же совершила

Быть может вы об этом не задумывались, а зря.

Вселенная «Гарри Поттера» полна опасных чар, древних тайн и злодеев, которых невозможно забыть. Среди них Долорес Амбридж стоит особняком — строгая, холодная, фанатичная, она была символом жестокости системы и бюрократии. Найти в её биографии хоть крупицу добра — всё равно что искать тепло в поцелуе дементора.

Женщина, которая ненавидела Хогвартс

Амбридж пришла в школу не учить детей, а подчинять их правилам Министерства. Сухая, приторная и безжалостная, она превращала Хогвартс в подобие тюрьмы.

Под её властью исчезла свобода, практические занятия по защите от тёмных искусств были запрещены, а за каждым шагом студентов следили особы из Инквизиторского отряда. В её мире не было места ни для индивидуальности, ни для дружбы, ни для бунта.

Тирания, которая обернулась силой

Но именно эта тирания стала катализатором самого важного события пятой книги. Запретив ученикам изучать боевые заклинания и отказавшись готовить их к опасностям реального мира, Амбридж непреднамеренно подтолкнула Гарри, Гермиону и Рона к созданию Отряда Дамблдора.

Втайне от неё подростки собирались в Выручай-комнате и тренировались, отрабатывая сложнейшие заклинания. Они учились защищаться, объединяться и думать как единое целое. То, что должно было стать школой послушания, превратилось в кузницу бойцов.

Самая ироничная победа

Сама того не желая, Амбридж воспитала поколение сильных волшебников. Члены Отряда Дамблдора через пару лет стали костяком обороны Хогвартса в решающей битве. Ни один учитель Защиты не сделал для учеников больше, чем та, что их ненавидела.

Злодейка, стремившаяся лишить студентов силы, невольно подарила им её. Ирония в чистом виде — но именно она изменила судьбу Хогвартса.

Также вам понравится: «Они уже умерли, когда сели в поезд»: фанатская версия «Гарри Поттера», от которой пробирает до костей.