Та же одержимость, но в сериальном формате: что роднит «Красоту» и «Субстанцию»

Новый сериал Райана Мёрфи продолжает разговор о внешности, который кино уже начало — теперь в расширенном, телевизионном масштабе.

Сериал «Красота» Райана Мёрфи еще до премьеры оказался в центре обсуждений. Повод дал Эштон Кутчер, который напрямую сравнил проект с фильмом «Субстанция» с Деми Мур.

Речь не о сюжете один к одному, а о теме, которая связывает обе истории.

Общая точка отсчета

Кутчер отметил, что и фильм, и сериал исследуют современную зависимость от внешности и стремление исправить тело с помощью технологий. По его словам, «Игра Деми Мур была блестящей, я очень горжусь ею».

Сюжет «Красоты»

В сериале Кутчер играет миллиардера-технолога, стоящего за процедурой, которая делает людей физически привлекательнее.

Сначала она выглядит как быстрый путь к принятию и успеху, но довольно скоро начинает ломать жизни тех, кто на нее решается.

В отличие от «Субстанции», здесь фокус смещен с личной драмы на масштаб системы.

Сериальный размах

Если фильм концентрируется на частной истории, то «Красота» расширяет тему до социального уровня.

Процедура становится частью повседневной культуры, а последствия — не исключением, а закономерностью. Именно это Кутчер называет «широким контекстом того, как косметическая коррекция стала частью культуры и самопринятия».

Контекст автора

Проект входит во вселенную Райана Мёрфи, известного по сериалам «Американская история ужасов» и «Монстр». Здесь снова используется знакомый подход — взять актуальную тему и показать ее через крайние последствия.

