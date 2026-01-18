Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Та же одержимость, но в сериальном формате: что роднит «Красоту» и «Субстанцию»

Та же одержимость, но в сериальном формате: что роднит «Красоту» и «Субстанцию»

18 января 2026 11:50
«Красота»

Новый сериал Райана Мёрфи продолжает разговор о внешности, который кино уже начало — теперь в расширенном, телевизионном масштабе.

Сериал «Красота» Райана Мёрфи еще до премьеры оказался в центре обсуждений. Повод дал Эштон Кутчер, который напрямую сравнил проект с фильмом «Субстанция» с Деми Мур.

Речь не о сюжете один к одному, а о теме, которая связывает обе истории.

Общая точка отсчета

Кутчер отметил, что и фильм, и сериал исследуют современную зависимость от внешности и стремление исправить тело с помощью технологий. По его словам, «Игра Деми Мур была блестящей, я очень горжусь ею».

Сюжет «Красоты»

В сериале Кутчер играет миллиардера-технолога, стоящего за процедурой, которая делает людей физически привлекательнее.

Сначала она выглядит как быстрый путь к принятию и успеху, но довольно скоро начинает ломать жизни тех, кто на нее решается.

В отличие от «Субстанции», здесь фокус смещен с личной драмы на масштаб системы.

Сериальный размах

Если фильм концентрируется на частной истории, то «Красота» расширяет тему до социального уровня.

Процедура становится частью повседневной культуры, а последствия — не исключением, а закономерностью. Именно это Кутчер называет «широким контекстом того, как косметическая коррекция стала частью культуры и самопринятия».

Контекст автора

Проект входит во вселенную Райана Мёрфи, известного по сериалам «Американская история ужасов» и «Монстр». Здесь снова используется знакомый подход — взять актуальную тему и показать ее через крайние последствия.

Также прочитайте: Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах

Фото: Кадр из сериала «Красота»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Читать дальше 18 января 2026
Вернулся в родной город после трагедии — и вскрыл тайну, о которой молчали годы: мини-сериал «Другой инспектор», который многие пропустили зря Вернулся в родной город после трагедии — и вскрыл тайну, о которой молчали годы: мини-сериал «Другой инспектор», который многие пропустили зря Читать дальше 18 января 2026
Триллер-сериал «Пони» получил 95% от критиков и обошёл «Игру престолов» — но есть нюанс Триллер-сериал «Пони» получил 95% от критиков и обошёл «Игру престолов» — но есть нюанс Читать дальше 18 января 2026
Курорт для богатых снова меняет состав: кто приедет в четвёртый сезон «Белого лотоса» Курорт для богатых снова меняет состав: кто приедет в четвёртый сезон «Белого лотоса» Читать дальше 18 января 2026
Почти 100 миллионов за двое суток: трейлер нового сезона «Эйфории» побил рекорд HBO Max Почти 100 миллионов за двое суток: трейлер нового сезона «Эйфории» побил рекорд HBO Max Читать дальше 18 января 2026
Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью Читать дальше 18 января 2026
Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах Читать дальше 17 января 2026
Вышел из тюрьмы, чтобы начать заново — и сразу оказался в новой ловушке: новый сериал НТВ с Васильевым обречен стать хитом Вышел из тюрьмы, чтобы начать заново — и сразу оказался в новой ловушке: новый сериал НТВ с Васильевым обречен стать хитом Читать дальше 16 января 2026
Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше