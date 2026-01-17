Меню
Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах

17 января 2026 10:23
«Клуб мести»

Старая идея Хичкока возвращается в формате групповой терапии.

Британский сериал «Клуб мести» вышел на платформе Paramount+ и сразу вызывает устойчивую ассоциацию с классическим фильмом Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде».

Сходство не маскируют и не прячут — напротив, авторы играют с ним открыто, превращая узнаваемую схему в современный сериал про разводы, обиды и опасные договорённости.

Группа поддержки как точка отсчёта

В центре сюжета — люди, переживающие развод или разрушение брака. Они приходят в группу поддержки, чтобы проговорить боль и разочарование, но довольно быстро становится ясно: разговоры не работают.

Зато идея отомстить тем, кто испортил им жизнь, неожиданно находит общий язык. Так формируется странный союз, где взаимная эмпатия постепенно сменяется конкретными действиями.

Тот же принцип, но без поезда

Как и в «Незнакомцах в поезде», ключевой механизм здесь — обмен. Не прямой, не формализованный, но вполне понятный: ты решаешь мою проблему, я — твою.

Ответственность размывается, мотивы путаются, а ощущение коллективности создаёт иллюзию безопасности. Разница лишь в том, что вместо случайной встречи — регулярные сеансы терапии.

Авторский почерк и темы

Создательница сериала Габби Эшер, известная по «Вызовите акушерку» и «Девушка моего сына», переносит хичкоковскую конструкцию в пространство современных разговоров о токсичных отношениях.

Здесь много внимания уделено лжи, самооправданию и тому, как легко люди находят удобные формулировки для собственных поступков.

Актёры и формат

Сериал состоит из шести эпизодов — ровно столько, сколько нужно, чтобы герои прошли путь от ироничных разговоров до вполне серьёзных решений.

Отдельного внимания заслуживает Дуглас Хеншэлл, знакомый по сериалам «Шетланд» и «Чужестранка». Здесь он появляется в неожиданном образе — нервном, уязвимом и далёком от привычного экранного обаяния.

Не загадка, а наблюдение

«Клуб мести» не строится вокруг сложной интриги: внимательный зритель быстро понимает, к чему всё идёт.

Интерес сериала — не в вопросе «кто», а в вопросе «как далеко». Именно в этом он и наследует «Незнакомцам в поезде», предлагая современную версию идеи, где поезд заменили разговорным кругом, а случай — осознанным выбором.

Фото: Кадр из сериала «Клуб мести»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
