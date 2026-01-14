Меню
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1

14 января 2026 22:00
«Затерянные в раю»

Истории о резких поворотах судьбы, неожиданных открытиях и новых точках опоры.

В этой подборке — свежие фильмы января, в которых герои сталкиваются с фактами, меняющими их представление о жизни, семье и собственном прошлом.

«Подсолнухи»

Ирландская драма о женщине, которая после смерти мужа внезапно узнаёт, что вся их жизнь держалась на лжи.

Ферма оказывается заложенной, долги — реальными, а прошлое супруга начинает открываться с неожиданных сторон.

Фильм строится на постепенном раскрытии семейной тайны и попытке героини сохранить контроль над тем, что ещё можно спасти.

«Затерянные в раю»

Дизайнер одежды и будущий шеф-повар летят по делам, но оказываются на необитаемом острове после авиакатастрофы.

Вдали от цивилизации герои вынуждены отказаться от прежних ролей и понять, чего они на самом деле хотят от жизни.

История соединяет элементы романтики и приключения, оставляя акцент на человеческом выборе.

«Коннемара»

Элен возвращается из Парижа в родной городок, надеясь перезапустить свою жизнь. Всё меняется, когда она случайно встречает первую любовь.

Фильм аккуратно исследует тему прошлого, которое внезапно становится частью настоящего, и показывает, как одно знакомое лицо может разрушить хрупкое равновесие.

«Остров Арарат»

История семьи, переехавшей в начале девяностых на Курилы в поисках лучшего будущего.

Суровый климат, несбывшиеся ожидания и годы жизни вдали от больших планов постепенно превращают временное решение в настоящую привязанность.

Фильм говорит о доме как о месте, которое выбирают не сразу.

Источник: КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе

Фото: Кадр из фильма «Затерянные в раю» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
