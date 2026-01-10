Меню
Киноафиша Статьи 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе

10 января 2026 16:11
«Марти Великолепный»

Фильм, который одновременно хвалят за дерзость и ругают за неудобного героя.

Фильм «Марти Великолепный» режиссёра Джоша Сэфди быстро стал поводом для споров. С одной стороны — почти единодушная поддержка критиков, с другой — заметное раздражение части зрителей.

И то и другое выглядит закономерно: картина сознательно идёт против привычных ожиданий от спортивной драмы.

Что в фильме работает безоговорочно

Главный козырь — актёрская работа Тимоти Шаламе. Его Марти Маузер — одержимый, резкий, самоуверенный игрок в настольный теннис, для которого победа важнее любых человеческих связей.

Персонаж не пытается понравиться и не ищет оправданий, и именно эта прямолинейность производит сильное впечатление.

Критики также отмечают ритм и визуальную смелость фильма. История разворачивается в Нью-Йорке начала 1950-х, где пинг-понг выглядит почти маргинальным занятием.

Спорт здесь — не путь к славе, а среда, в которой проявляется характер героя. Отсюда и ощущение свободы, за которое картину так ценят профессиональные рецензенты.

Почему у фильма столько претензий

Основная претензия зрителей — невозможность сопереживать Марти. Он сознательно разрушает отношения, втягивается в сомнительные авантюры и почти не меняется по ходу сюжета. Фильм требует эмоционального участия, но не даёт привычной точки опоры — для многих это оказывается слишком тяжёлым опытом.

Отдельные споры вызывает и драматургия: часть аудитории считает картину перегруженной и утомительной, особенно в средней части, где режиссёр не спешит сглаживать углы и делать героя более понятным.

«Марти Великолепный»

Финал, который не всех устраивает

Финальная часть стала ещё одним предметом дискуссий. Для одних она выглядит слишком примирительной, для других — честной, потому что не превращает Марти в героя, заслужившего прощение. Сэфди явно не стремится подводить зрителя к однозначному выводу.

«Марти Великолепный» — фильм, который не старается быть удобным. Его либо принимают целиком, либо отторгают, но равнодушным он почти никого не оставляет. Именно в этом и заключается его сила.

На Rotten Tomatoes у фильма 95 % положительных отзывов критиков, на Metacritic — 92 балла из 100. Зрительский рейтинг «Кинопоиска» составляет 7,9, а IMDb — 8,3.

Картина также вошла в списки лучших фильмов 2025 года по версии Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства и получила три номинации на «Золотой глобус».

Также прочитайте: От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях

Фото: Кадр из фильма «Марти Великолепный»
Анна Адамайтес
