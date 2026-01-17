Меню
Киноафиша Статьи С опозданием, но по-честному: PREMIER наконец подвел итоги 2025 года — «Подслушано в Рыбинске» в ТОПе, а кто еще?

17 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Зрители делали свой выбор, голосуя за любимую киноленту.

Лучше поздно, чем никогда — именно так хочется сказать, глядя на итоги 2025 года от PREMIER. Платформа наконец-то подвела зрительские результаты, без редакционных поправок и «экспертных» оговорок. Только то, за что голосовали сами зрители в течение месяца.

Выбор без компромиссов

В триллерах и детективах победило «Подслушано в Рыбинске». История, которая держала в напряжении и не отпускала до финала. В драматической категории лидером стал «Таганрог» — тяжелый, серьезный проект, который зрители явно смотрели не фоном.

Романтической мелодрамой года второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве» стал без сюрпризов. Этот же проект забрал сразу несколько наград: «Любовь года», «Актер года» и звание самого ожидаемого продолжения. Зрительская симпатия здесь оказалась устойчивой и массовой.

Комедии, фильмы и шоу

Комедией года зрители выбрали «Чудо», а фильмом года — «Сводишь с ума». В категории шоу победил «Мастер игры», подтвердив, что интерес к форматам вне сериалов только растет.

Актрисой года стала Полина Денисова за второй сезон «Бедные смеются, богатые плачут». Открытием года назвали Максима Митяшина из «Царя ночи». А титул «Учитель года» достался Марии Ароновой за «Олдскул».

Этот список — не про тренды и не про прогнозы. Это честный срез того, что в 2025 году действительно смотрели, обсуждали и любили. Пусть и с опозданием, но итоги наконец расставили все по местам.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
