Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь

Если вы собираетесь пересматривать «Очень странные дела» перед выходом финала или впервые решились на полный марафон — сразу предупреждаем: это уже не лёгкий ностальгический сериал на пару вечеров. К пятому сезону история Хоукинса разрослась до масштабов эпопеи, а каждая серия превратилась в почти самостоятельный фильм. Считаем точно, без округлений и иллюзий.

Сезон 1 (2016): компактный и почти камерный

Первый сезон — самый «короткий» и самый плотный. 8 серий по 47–55 минут. Общий хронометраж: около 6 часов 30 минут. Тот самый случай, когда сериал можно было проглотить за один длинный вечер.

Сезон 2 (2017): больше мрака — больше времени

Во втором сезоне масштаб заметно вырос — 9 серий по 50–75 минут. Общий хронометраж: примерно 9 часов. Здесь «Очень странные дела» окончательно перестают быть мини-сериалом.

Сезон 3 (2019): лето, неон и почти блокбастер

Третий сезон кажется самым «развлекательным», но по времени он уже серьёзный. 8 серий по 50–80 минут. Общий хронометраж: около 7 часов 30 минут. Лёгкий по тону, но совсем не короткий.

Сезон 4 (2022): сериал, который стал кино

Четвёртый сезон — настоящий перелом. 9 серий, включая финал продолжительностью более двух часов. Общий хронометраж: примерно 13 часов. Фактически — полноценная киносага внутри сериала.

Сезон 5: точная длительность финальных серий

Теперь — главное. Длительность оставшихся серий пятого сезона уже известна:

пятая серия — 1 час 8 минут;

шестая серия — 1 час 15 минут;

седьмая серия — 1 час 6 минут;

восьмая серия — 2 часа 8 минут.

Итого только оставшиеся четыре серии: 5 часов 37 минут.

С учётом первых эпизодов сезона общая продолжительность пятого сезона составляет примерно 10 часов 30 минут. Финал — это полноценный фильм, без скидок и «быстрого просмотра».

Итоговый подсчёт: сколько длится весь сериал

Складываем всё вместе:

Сезон 1: ~6 ч 30 мин

Сезон 2: ~9 ч

Сезон 3: ~7 ч 30 мин

Сезон 4: ~13 ч

Сезон 5: ~10 ч 30 мин

Общий хронометраж: примерно 46 часов 30 минут.

Почти двое суток непрерывного просмотра.

Как это ощущается на практике

По 2 часа в день — около 23 дней.

По 4 часа — почти две недели.

Марафоном — потерянные выходные и ощущение, что вы реально жили в Хоукинсе.

«Очень странные дела» начинались как аккуратная жанровая история, а заканчиваются масштабной телевизионной сагой. И теперь пересмотр — это уже не фон и не ностальгия, а полноценное погружение, к которому лучше подходить с пониманием: времени уйдёт много, но финал обещает того стоить.

