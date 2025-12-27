Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь

Если вы собираетесь пересматривать «Очень странные дела» перед выходом финала или впервые решились на полный марафон — сразу предупреждаем: это уже не лёгкий ностальгический сериал на пару вечеров. К пятому сезону история Хоукинса разрослась до масштабов эпопеи, а каждая серия превратилась в почти самостоятельный фильм. Считаем точно, без округлений и иллюзий.
Сезон 1 (2016): компактный и почти камерный
Первый сезон — самый «короткий» и самый плотный. 8 серий по 47–55 минут. Общий хронометраж: около 6 часов 30 минут. Тот самый случай, когда сериал можно было проглотить за один длинный вечер.
Сезон 2 (2017): больше мрака — больше времени
Во втором сезоне масштаб заметно вырос — 9 серий по 50–75 минут. Общий хронометраж: примерно 9 часов. Здесь «Очень странные дела» окончательно перестают быть мини-сериалом.
Сезон 3 (2019): лето, неон и почти блокбастер
Третий сезон кажется самым «развлекательным», но по времени он уже серьёзный. 8 серий по 50–80 минут. Общий хронометраж: около 7 часов 30 минут. Лёгкий по тону, но совсем не короткий.
Сезон 4 (2022): сериал, который стал кино
Четвёртый сезон — настоящий перелом. 9 серий, включая финал продолжительностью более двух часов. Общий хронометраж: примерно 13 часов. Фактически — полноценная киносага внутри сериала.
Сезон 5: точная длительность финальных серий
Теперь — главное. Длительность оставшихся серий пятого сезона уже известна:
- пятая серия — 1 час 8 минут;
- шестая серия — 1 час 15 минут;
- седьмая серия — 1 час 6 минут;
- восьмая серия — 2 часа 8 минут.
Итого только оставшиеся четыре серии: 5 часов 37 минут.
С учётом первых эпизодов сезона общая продолжительность пятого сезона составляет примерно 10 часов 30 минут. Финал — это полноценный фильм, без скидок и «быстрого просмотра».
Итоговый подсчёт: сколько длится весь сериал
Складываем всё вместе:
- Сезон 1: ~6 ч 30 мин
- Сезон 2: ~9 ч
- Сезон 3: ~7 ч 30 мин
- Сезон 4: ~13 ч
- Сезон 5: ~10 ч 30 мин
Общий хронометраж: примерно 46 часов 30 минут.
Почти двое суток непрерывного просмотра.
Как это ощущается на практике
- По 2 часа в день — около 23 дней.
- По 4 часа — почти две недели.
- Марафоном — потерянные выходные и ощущение, что вы реально жили в Хоукинсе.
«Очень странные дела» начинались как аккуратная жанровая история, а заканчиваются масштабной телевизионной сагой. И теперь пересмотр — это уже не фон и не ностальгия, а полноценное погружение, к которому лучше подходить с пониманием: времени уйдёт много, но финал обещает того стоить.
