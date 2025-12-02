Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР

Современную новогоднюю ночь уже сложно представить без фонового звука знакомых советских комедий — пока хозяйки нарезают оливье, по телевизору мелькают кадры «Иронии судьбы», «Служебного романа» и «Девчат».

Все диалоги известны наизусть. Но наша сегодняшняя классика — это уже своя, особая история. В СССР под бой курантов включали совсем другие картины.

Новогодний прокат

Долгое время в СССР существовала традиция новогодних премьер. Кинематографисты специально готовили особенный хит, который выпускали по телевидению в канун праздничного вечера. Тогда зрители не смотрели его фоном, подготавливая праздничные блюда, а собирались вокруг телевизора, приглашая близких и соседей.

В 1953 году такой первой картиной стали «Чук и Гек». Главные герои спешили к папе и в финале успевали собраться у елки.

А уже через три года состоялась премьера «Карнавальной ночи». Фильм показали за три дня до Нового года, и он буквально стал хитом. Картина надолго сделала популярными музыкальные праздничные проекты и стояла на повторе в сетке вещания. Но самое рейтинговое время вечером все равно отводилось исключительно под премьеры.

Отказ от традиции

Со временем список новогодних фильмов все пополнялся. 31 декабря зрителям показывали «Зигзаг удачи», «Ищите женщину», а в 1976 году состоялась премьера «Иронии судьбы».

Однако уже с 90-х годов от традиции праздничных новинок было решено отказаться. Громкие релизы, вроде «Елок», спустя пару десятилетий перекочевали в кинотеатры. А на телеэкранах в этот день обосновались музыкальные шоу и повторы советских лент. С 1994 года новогодний показ «Иронии судьбы» стал традицией.

Как ранее писал портал «Киноафиша», психолог объяснила, смогли бы Надя и Женя из «Иронии судьбы» остаться вместе в реальной жизни. А еще мы рассказывали, почему главная героиня отказалась выходить за Ипполита.