Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР

2 декабря 2025 08:57
«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Вместо повторов зрители тогда предпочитали премьеры.

Современную новогоднюю ночь уже сложно представить без фонового звука знакомых советских комедий — пока хозяйки нарезают оливье, по телевизору мелькают кадры «Иронии судьбы», «Служебного романа» и «Девчат».

Все диалоги известны наизусть. Но наша сегодняшняя классика — это уже своя, особая история. В СССР под бой курантов включали совсем другие картины.

Новогодний прокат

Долгое время в СССР существовала традиция новогодних премьер. Кинематографисты специально готовили особенный хит, который выпускали по телевидению в канун праздничного вечера. Тогда зрители не смотрели его фоном, подготавливая праздничные блюда, а собирались вокруг телевизора, приглашая близких и соседей.

В 1953 году такой первой картиной стали «Чук и Гек». Главные герои спешили к папе и в финале успевали собраться у елки.

А уже через три года состоялась премьера «Карнавальной ночи». Фильм показали за три дня до Нового года, и он буквально стал хитом. Картина надолго сделала популярными музыкальные праздничные проекты и стояла на повторе в сетке вещания. Но самое рейтинговое время вечером все равно отводилось исключительно под премьеры.

Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР

Отказ от традиции

Со временем список новогодних фильмов все пополнялся. 31 декабря зрителям показывали «Зигзаг удачи», «Ищите женщину», а в 1976 году состоялась премьера «Иронии судьбы».

Однако уже с 90-х годов от традиции праздничных новинок было решено отказаться. Громкие релизы, вроде «Елок», спустя пару десятилетий перекочевали в кинотеатры. А на телеэкранах в этот день обосновались музыкальные шоу и повторы советских лент. С 1994 года новогодний показ «Иронии судьбы» стал традицией.

Как ранее писал портал «Киноафиша», психолог объяснила, смогли бы Надя и Женя из «Иронии судьбы» остаться вместе в реальной жизни. А еще мы рассказывали, почему главная героиня отказалась выходить за Ипполита.

Фото: Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Карнавальная ночь» (1956)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
