Киноафиша Статьи Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы?

Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы?

3 декабря 2025 08:27
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Завязку мелодрамы поставили под сомнение зрители.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — это, без сомнения, вечная классика и культовый фильм, который для миллионов стал таким же неотъемлемым атрибутом Нового года, как ёлка и шампанское. Его диалоги разобраны на цитаты, а песни знают наизусть даже те, кто родился спустя десятилетия после выхода картины.

Однако современные зрители, пересматривая эту трогательную историю, иногда ловят себя на мысли: некоторые моменты сегодня вызывают не только улыбку, но и вопросы. И «случайный» перелёт из Москвы в Ленинград — один из них.

Версии фанатов

Поклонники «Иронии судьбы» давно спорят о забавном парадоксе: как Лукашин смог улететь по чужому билету, если на паспортном контроле сверяют документы? Самой популярной версией стало предположение, что друзья не стали рисковать и просто купили в аэропорту новый билет уже на его имя.

Однако в фильме есть важная деталь, которая эту теорию опровергает. Герои находят билет в вещах и вручают Лукашину, значит он был приобретен заранее и не на имя Жени.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Как мог Лукашин полететь без билета

Оказывается, сцена с полётом Лукашина по чужому билету — не такая уж и фантастика. В 70-е годы, когда происходит действие фильма, правила были совсем другими.

На внутренних рейсах, например из Москвы в Ленинград, паспорт при посадке в самолет часто не спрашивали. Причина проста: у огромного количества граждан СССР паспортов тогда просто не было — речь шла о десятках миллионов сельских жителей, которым этот документ еще не выдавали.

Пока государство решало этот вопрос, строгого паспортного контроля на внутренних авиалиниях не существовало. Так что в 1975 году герой действительно мог пройти на борт самолёта, просто предъявив билет, ну или попытавшись это сделать в своем нетрезвом состоянии.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
