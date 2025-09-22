Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино: у сцены из «Иронии судьбы» 15% голосов, а у этой – 21%!

В Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино: у сцены из «Иронии судьбы» 15% голосов, а у этой – 21%!

22 сентября 2025 17:09
В Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино: у сцены из «Иронии судьбы» 15% голосов, а у этой – 21%!

В топе — только хиты.

В советском кинематографе теме любви отводилось особое место. Это была не просто линия сюжета, а важная часть истории, показывающая правильные человеческие отношения.

Фильмы часто рассказывали процесс сближения героев, который постепенно перерастал в глубокое чувство. Кульминацией такого развития неизменно становился поцелуй.

Нельзя было показывать эту сцену пошло или вульгарно, иначе ее бы вырезала цензура. А в случае неубедительного кадра в сюжет бы не поверили зрители.

Некоторым режиссерам все же удалось найти золотую середину. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос зрителей и определил лучшие поцелуи в советском кино.

«Служебный роман», 21% голосов

История Анатолия Новосельцева и Людмилы Калугиной в блестящем исполнении Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих уже много лет доказывает простую истину. Любовь способна настигнуть любого человека в самый неожиданный момент. А потому зрители особенно ждали поцелуй героев «Служебного романа».

Кадр из фильма «Служебный роман»

«Девчата», 19% голосов

История в фильме «Девчата» рассказывает о юной поварихе Тосе Кислицыной, которая приезжает в сибирский посёлок.

Её наивность и обаяние становятся предметом спора среди лесорубов. Бригадир Илья Ковригин заключает пари, что сможет влюбить её в себя за неделю. Но неожиданно он и сам искренне увлекается героиней.

Их кульминационный поцелуй среди заснеженного леса на самом деле снимали летом в Ялте. Декорации искусственного снега создали иллюзию сибирской зимы, хотя часть фильма действительно снимали в морозной Пермской области.

Кадр из фильма «Девчата»

«Ирония судьбы, или С легким паром!», 15% голосов

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» давно стала неотъемлемым символом новогодних праздников. Подбор актёров оказался непростой задачей — на роль Нади рассматривались кандидатуры Алисы Фрейндлих и Людмилы Гурченко.

Но выбор пал на Барбару Брыльску. Созданный ею вместе с Андреем Мягковым дуэт получился на удивление органичным и правдоподобным. Их герои смогли передать ту самую магию случайной встречи, которая превращается в судьбоносное чувство.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Женитьба Бальзаминова», 13% голосов

Экранизация пьесы Островского рассказывает о мечтательном чиновнике, жаждущем выгодной женитьбы.

Съёмки кульминационного поцелуя в «Женитьбе Бальзаминова» стали настоящим испытанием для актёров. Нонне Мордюковой и Георгию Вицину пришлось повторить сцену десятки раз — режиссёр Константин Воинов был недоволен результатом.

Только с 29-го дубля им удалось достичь нужной экспрессии, которая удовлетворила требования режиссёра.

Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова»

«Обыкновенное чудо», 10% голосов

Картина «Обыкновенное чудо», снятая по пьесе Евгения Шварца, построена вокруг необычного условия. Прекрасный юноша под страхом превращения в медведя не должен быть поцелован принцессой. Именно поцелуй становится центральным символом всей истории.

Вопреки всем ожиданиям, роковой момент не разрушает судьбы героев, а становится их спасением.

Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас.

Фото: Кадры из фильмов «Служебный роман» (1977), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Девчата» (1961), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Обыкновенное чудо» (1978)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Читать дальше 26 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи 735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи Читать дальше 25 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше