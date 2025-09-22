В Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино: у сцены из «Иронии судьбы» 15% голосов, а у этой – 21%!

В топе — только хиты.

В советском кинематографе теме любви отводилось особое место. Это была не просто линия сюжета, а важная часть истории, показывающая правильные человеческие отношения.

Фильмы часто рассказывали процесс сближения героев, который постепенно перерастал в глубокое чувство. Кульминацией такого развития неизменно становился поцелуй.

Нельзя было показывать эту сцену пошло или вульгарно, иначе ее бы вырезала цензура. А в случае неубедительного кадра в сюжет бы не поверили зрители.

Некоторым режиссерам все же удалось найти золотую середину. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос зрителей и определил лучшие поцелуи в советском кино.

«Служебный роман», 21% голосов

История Анатолия Новосельцева и Людмилы Калугиной в блестящем исполнении Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих уже много лет доказывает простую истину. Любовь способна настигнуть любого человека в самый неожиданный момент. А потому зрители особенно ждали поцелуй героев «Служебного романа».

«Девчата», 19% голосов

История в фильме «Девчата» рассказывает о юной поварихе Тосе Кислицыной, которая приезжает в сибирский посёлок.

Её наивность и обаяние становятся предметом спора среди лесорубов. Бригадир Илья Ковригин заключает пари, что сможет влюбить её в себя за неделю. Но неожиданно он и сам искренне увлекается героиней.

Их кульминационный поцелуй среди заснеженного леса на самом деле снимали летом в Ялте. Декорации искусственного снега создали иллюзию сибирской зимы, хотя часть фильма действительно снимали в морозной Пермской области.

«Ирония судьбы, или С легким паром!», 15% голосов

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» давно стала неотъемлемым символом новогодних праздников. Подбор актёров оказался непростой задачей — на роль Нади рассматривались кандидатуры Алисы Фрейндлих и Людмилы Гурченко.

Но выбор пал на Барбару Брыльску. Созданный ею вместе с Андреем Мягковым дуэт получился на удивление органичным и правдоподобным. Их герои смогли передать ту самую магию случайной встречи, которая превращается в судьбоносное чувство.

«Женитьба Бальзаминова», 13% голосов

Экранизация пьесы Островского рассказывает о мечтательном чиновнике, жаждущем выгодной женитьбы.

Съёмки кульминационного поцелуя в «Женитьбе Бальзаминова» стали настоящим испытанием для актёров. Нонне Мордюковой и Георгию Вицину пришлось повторить сцену десятки раз — режиссёр Константин Воинов был недоволен результатом.

Только с 29-го дубля им удалось достичь нужной экспрессии, которая удовлетворила требования режиссёра.

«Обыкновенное чудо», 10% голосов

Картина «Обыкновенное чудо», снятая по пьесе Евгения Шварца, построена вокруг необычного условия. Прекрасный юноша под страхом превращения в медведя не должен быть поцелован принцессой. Именно поцелуй становится центральным символом всей истории.

Вопреки всем ожиданиям, роковой момент не разрушает судьбы героев, а становится их спасением.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас.