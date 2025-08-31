Меню
Настраиваемся на 1 сентября: 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас

31 августа 2025 09:25
Кадры из фильмов «Республика ШКИД» (1966), «Доживем до понедельника» (1968), «Приключения Электроника» (1979), «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983)

Ленты проникнуты теплом и дружбой.

Первое сентября — это всегда особое чувство. Даже если ваша школьная пора осталась далеко позади, в этот день снова вспоминается трепет от новой формы, букетов и ожидания чуда.

Предлагаем вернуться в это настроение с помощью добрых советских фильмов о школе. Эти картины не устарели — они до сих пор трогают сердца и учат настоящей дружбе. Смотрите их вместе с детьми: и первоклашкам, и подросткам будет интересно открыть для себя этот мир.

«Республика ШКИД»

«Республика ШКИД» уже много лет остается любимым фильмом для нескольких поколений зрителей. Эта картина рассказывает о настоящей дружбе, школьной жизни и юной мечте.

Снятая по автобиографической повести Григория Белых и Леонида Пантелеева, история до сих пор находит отклик у современных детей и взрослых. Её смотрят всей семьей и учатся тому, что честность и взаимовыручка помогают преодолеть любые трудности.

Кадр из фильма «Республика ШКИД»

«Доживем до понедельника»

«Доживем до понедельника» — это одна из тех редких картин, которая с теплотой и искренностью рассказывает о школьной жизни. Фильм не просто показывает уроки и перемены, а раскрывает настоящие человеческие отношения между учителями и учениками.

Зрители полюбили эту историю так сильно, что многие фразы из неё давно вошли в нашу повседневную речь.

Кадр из фильма «Доживем до понедельника»

«Приключения Электроника»

«Приключения Электроника» в начале 80-х стали настоящей сенсацией. Сейчас этот фильм — теплый портал в детство для целых поколений.

Музыкальная комедия про мальчика-робота, мечтающего стать настоящим человеком, его двойника Сыроежкина и весёлый шестой «Б» точно понравится и современным детям.

Кадр из фильма «Приключения Электроника»

«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

«Приключения Петрова и Васечкина» — пожалуй, самая добрая и смешная советская комедия о школьной жизни. Двое закадычных друзей, вечно перебивающиеся с двоек на тройки, точно знают: в мире есть куда более увлекательные вещи, чем учебники.

Вместо скучных уроков они постоянно придумывают невероятные авантюры, а заодно пытаются завоевать внимание отличницы Маши Старцевой.

Фильм 1983 года снят в формате мюзикла. А тех, кому полюбились эти хулиганы, ждет продолжение — двухсерийные «Каникулы Петрова и Васечкина».

Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Ранее портал «Киноафиша» писал советы от кинокритика, какие фильмы нужно успеть посмотреть до 1 сентября.

Фото: Кадры из фильмов «Республика ШКИД» (1966), «Доживем до понедельника» (1968), «Приключения Электроника» (1979), «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
