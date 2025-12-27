Где снимали знаменитые фильмы с новогодней атмосферой: локации из «Иронии судьбы», «Чародеев» и других

Отдельные локации для многих лент нашли именно в столице.

Новый год — это не только дата в календаре. Это — настроение, созданное из миллионов деталей: от огней гирлянд до пушистого снега. И кино как нельзя лучше навсегда сохраняет это настроение.

А ведь у каждого новогоднего кадра есть свой почтовый адрес. Показываем некоторые из самых новогодних локаций советского кино

«Ирония судьбы, или С легким паром»

Считается, что в «Иронии судьбы» показаны абсолютно одинаковые дома в Москве и Ленинграде. Но это обман. Почти все съёмки, включая улочки и дворы, проходили в столице. Команда выезжала в Ленинград лишь раз, чтобы снять сцену в аэропорту.

Те самые «типовые» дома на самом деле были экспериментальными. Их построили всего три штуки в московском районе Тропарёво.

В кадре один из них играл ленинградский адрес, а другой — московский. А улица Строителей, куда попадает герой, в реальном Ленинграде вообще никогда не существовала.

«Чародеи»

Многие помнят культовую сцену из «Чародеев», где герой Семёна Фарады блуждает по бесконечным пустым коридорам института. Снималась она в московском телецентре «Останкино».

Интересно, что идея родилась из реальных событий. Сначала в здании заблудился сам режиссёр Константин Бромберг, а позже — актёр Семён Фарада. Именно он потом предложил обыграть эту ситуацию в фильме, подарив знаменитую реплику «Кто так строит?!».

Секрет этих лабиринтов — в особой архитектуре. Всё здание пронизано длинными продольными коридорами, которые пересекаются в центральном вестибюле. Вот это сложное переплетение проходов и стало идеальной декорацией для комичной и такой узнаваемой сцены.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Сказка «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961 года — работа легендарного Александра Роу. Хотя основные съёмки проходили в суровых условиях под Мурманском, для одной из ключевых сцен создателям пришлось найти особенное место.

Эпизод, где кузнец Вакула предстаёт перед самой императрицей, снимали в настоящем Эрмитаже. Чтобы не мешать дневным посетителям музея, съёмочная группа работала глубокой ночью.

