Где снимали знаменитые фильмы с новогодней атмосферой: локации из «Иронии судьбы», «Чародеев» и других

27 декабря 2025 08:00
Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975), «Чародеи» (1982), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)

Отдельные локации для многих лент нашли именно в столице.

Новый год — это не только дата в календаре. Это — настроение, созданное из миллионов деталей: от огней гирлянд до пушистого снега. И кино как нельзя лучше навсегда сохраняет это настроение.

А ведь у каждого новогоднего кадра есть свой почтовый адрес. Показываем некоторые из самых новогодних локаций советского кино

«Ирония судьбы, или С легким паром»

Считается, что в «Иронии судьбы» показаны абсолютно одинаковые дома в Москве и Ленинграде. Но это обман. Почти все съёмки, включая улочки и дворы, проходили в столице. Команда выезжала в Ленинград лишь раз, чтобы снять сцену в аэропорту.

Те самые «типовые» дома на самом деле были экспериментальными. Их построили всего три штуки в московском районе Тропарёво.

В кадре один из них играл ленинградский адрес, а другой — московский. А улица Строителей, куда попадает герой, в реальном Ленинграде вообще никогда не существовала.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

«Чародеи»

Многие помнят культовую сцену из «Чародеев», где герой Семёна Фарады блуждает по бесконечным пустым коридорам института. Снималась она в московском телецентре «Останкино».

Кадр из фильма «Чародеи»

Интересно, что идея родилась из реальных событий. Сначала в здании заблудился сам режиссёр Константин Бромберг, а позже — актёр Семён Фарада. Именно он потом предложил обыграть эту ситуацию в фильме, подарив знаменитую реплику «Кто так строит?!».

Секрет этих лабиринтов — в особой архитектуре. Всё здание пронизано длинными продольными коридорами, которые пересекаются в центральном вестибюле. Вот это сложное переплетение проходов и стало идеальной декорацией для комичной и такой узнаваемой сцены.

Кадр из фильма «Чародеи»

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Сказка «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961 года — работа легендарного Александра Роу. Хотя основные съёмки проходили в суровых условиях под Мурманском, для одной из ключевых сцен создателям пришлось найти особенное место.

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Эпизод, где кузнец Вакула предстаёт перед самой императрицей, снимали в настоящем Эрмитаже. Чтобы не мешать дневным посетителям музея, съёмочная группа работала глубокой ночью.

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975), «Чародеи» (1982), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
