«Это урок на все следующие новогодние битвы»: кинокритик объяснил, почему зрители потратили 5 млрд рублей на билеты именно на «Чебурашку 2»

20 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

У этого лидерства есть свои причины.

Новогодние каникулы — традиционно самый горячий сезон для кинотеатров. В это время на большие экраны одновременно вышло сразу несколько премьер.

По итогам праздников в январе 2026 года российский кинопрокат собрал более 10 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее эта цифра была заметно ниже — не выше 7 млрд.

Безусловным лидером проката стал фильм «Чебурашка 2», стартовавший 1 января. Всего за десять дней его сборы перевалили за 4,8 миллиарда рублей. В тройку самых успешных картин также вошли «Простоквашино» и «Буратино». Каждая из них заработала около 2 миллиардов, то есть более чем в два раза меньше, чем у победителя рейтингов.

И такая расстановка зрительских симпатий ожидаема, уверен эксперт.

«Против "Простоквашино" сработал тот факт, что сразу было понятно: это все тот же самый сюжет, рассказанный заново. Попытка просто еще раз пересказать историю, но уже методами кинематографа — то, что делает, Disney уже очень давно, создавая игровые ремейки своих знаменитых мультфильмов», — отметил в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Сергей Сычев.

Кадр из фильма «Простоквашино»

В случае с «Буратино» же повлияла другая причина.

«Вероятно некоторых зрителей могли отпугнуть еще до премьеры рекламные материалы: было непонятно, чего точно ждать от фильма. Кроме того, "Буратино" — это все-таки авторское кино, с авторским видением, авторской оптикой. Оно, как и любое подобное высказывание, требует определенной работы со стороны зрителя. А в новогодние каникулы не всем хочется работать. Некоторым хочется просто отдыхать», — добавил кинокритик.

Кадр из фильма «Буратино»

Поэтому у сиквела «Чебурашки» был более проверенный «рецепт успеха».

«Первый "Чебурашка" понравился большому количеству детей и даже их родителей, они ждали продолжения и при этом не знали, что там увидят: так как истории в основе картины — совсем новые. Думаю, это урок на следующие новогодние битвы: новая история, пусть даже и со старыми персонажами, скорее всего, будет работать лучше, чем прежняя история, которая просто рассказана еще раз», — заключил Сергей Сычев.

Фото: Кадры из фильмов «Простоквашино» (2026), «Буратино» (2026), «Чебурашка 2» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
