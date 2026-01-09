«Это полный восторг»: в кино вышел «Добрый доктор» — «Доктор Хаус» по-русски, стоит ли тратиться на билет и что говорят первые зрители

В российских кинотеатрах вышла комедия «Добрый доктор» с Юрием Стояновым, и главный вопрос здесь простой: стоит ли тратить на неё вечер и билет. Мы изучили первые зрительские отзывы и реакцию зала — и картина оказалась не такой простой, как кажется по афише.

О чем этот фильм

В центре сюжета — врач Олег Мандрыгин, мрачный одиночка с тяжёлым характером. После нелепой аварии курьер Дима вынужден подменять его на выездах к пациентам, изображая настоящего доктора. Так начинается цепочка визитов, ошибок, недоразумений и неожиданных разговоров, которые постепенно меняют обоих.

Фильм быстро уходит от обычной комедии положений к более тёплой истории про усталых людей, которым давно не хватало нормального человеческого общения.

Что зрители пишут после сеансов

Главный козырь картины — Юрий Стоянов. Его герой грубоват, ироничен и в то же время очень живой. Многие зрители признаются, что именно он вытягивает фильм.

«Это полный восторг! Я шла просто посмеяться, а в итоге поймала себя на том, что сопереживаю этому вредному доктору. Стоянов играет так, что даже его молчание смешнее, чем чужие шутки», — написала зрительница после премьеры в Сети.

Где фильм может разочаровать

Сюжет не стремится к неожиданным поворотам. Развязка предсказуема, а некоторые линии выглядят чуть схематично. Чёрный юмор тоже есть, и он понравится не всем — особенно тем, кто ждёт от новогоднего кино исключительно мягких шуток.

«Добрый доктор» — это не кино для кинокритиков, а тёплая городская комедия на один вечер. Если хочется выйти из зала в хорошем настроении и с ощущением, что два часа прожиты не зря, этот вариант вполне работает.

