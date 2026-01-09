Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это полный восторг»: в кино вышел «Добрый доктор» — «Доктор Хаус» по-русски, стоит ли тратиться на билет и что говорят первые зрители

«Это полный восторг»: в кино вышел «Добрый доктор» — «Доктор Хаус» по-русски, стоит ли тратиться на билет и что говорят первые зрители

9 января 2026 14:44
Кадр из фильма «Добрый доктор», кадр из сериала «Доктор Хаус»

Если хотите посмеяться, то смело идите занимать места в кинозале.

В российских кинотеатрах вышла комедия «Добрый доктор» с Юрием Стояновым, и главный вопрос здесь простой: стоит ли тратить на неё вечер и билет. Мы изучили первые зрительские отзывы и реакцию зала — и картина оказалась не такой простой, как кажется по афише.

О чем этот фильм

В центре сюжета — врач Олег Мандрыгин, мрачный одиночка с тяжёлым характером. После нелепой аварии курьер Дима вынужден подменять его на выездах к пациентам, изображая настоящего доктора. Так начинается цепочка визитов, ошибок, недоразумений и неожиданных разговоров, которые постепенно меняют обоих.

Фильм быстро уходит от обычной комедии положений к более тёплой истории про усталых людей, которым давно не хватало нормального человеческого общения.

Что зрители пишут после сеансов

Главный козырь картины — Юрий Стоянов. Его герой грубоват, ироничен и в то же время очень живой. Многие зрители признаются, что именно он вытягивает фильм.

«Это полный восторг! Я шла просто посмеяться, а в итоге поймала себя на том, что сопереживаю этому вредному доктору. Стоянов играет так, что даже его молчание смешнее, чем чужие шутки», — написала зрительница после премьеры в Сети.

Где фильм может разочаровать

Сюжет не стремится к неожиданным поворотам. Развязка предсказуема, а некоторые линии выглядят чуть схематично. Чёрный юмор тоже есть, и он понравится не всем — особенно тем, кто ждёт от новогоднего кино исключительно мягких шуток.

«Добрый доктор» — это не кино для кинокритиков, а тёплая городская комедия на один вечер. Если хочется выйти из зала в хорошем настроении и с ощущением, что два часа прожиты не зря, этот вариант вполне работает.

Читайте также: Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет

Фото: Кадр из фильма «Добрый доктор», кадр из сериала «Доктор Хаус»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы «Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы Читать дальше 8 января 2026
20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100% 20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100% Читать дальше 10 января 2026
«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители «Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители Читать дальше 9 января 2026
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года Читать дальше 9 января 2026
«Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши? «Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши? Читать дальше 9 января 2026
«Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?) «Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?) Читать дальше 8 января 2026
«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара» «Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара» Читать дальше 8 января 2026
Вы удивитесь, но имя Чебурашки — это вовсе не выдумка: вот откуда оно пришло и что означает Вы удивитесь, но имя Чебурашки — это вовсе не выдумка: вот откуда оно пришло и что означает Читать дальше 8 января 2026
У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища» У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища» Читать дальше 7 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше