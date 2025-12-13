Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет

Премьера ожидается в 2026 году, но это не точно.

«На деревню дедушке» начинается с простого, но опасного вопроса: что делать, если за внимание одного внука готовы бороться сразу два дедушки?

Продолжение семейной комедии готовит зрителям не просто возвращение знакомых героев, а настоящее противостояние характеров, опыта и методов воспитания. Появились новые подробности — и главный сюрприз кастинга.

Что изменится во второй части

Если в первом фильме история строилась вокруг осторожного знакомства деда и внука, то теперь конфликт выходит на новый уровень. В центре сюжета — всё тот же Владик, но спокойной жизни ему ждать не придётся.

В деревне появляется второй дедушка, и начинается негласная дуэль за доверие и любовь мальчика. Юрий Стоянов и Фёдор Добронравов встречаются в кадре лицом к лицу, и это обещает быть главным аттракционом продолжения.

Коротко о первом фильме

В первой части Владик — юный IT-гений и мастер побегов от нянь — вынужденно отправляется к деду, с которым раньше не общался. Мальчик планирует быстро вернуться в город ради важного конкурса, но сталкивается с человеком, которого невозможно перехитрить. Вместо лёгкой победы — уроки жизни, терпения и взаимопонимания.

Кто работает над продолжением

Режиссёром второй части стал Владимир Котт, сценарий вновь написал Александр Бережной. Создатели обещают сохранить интонацию первой картины, но добавить больше юмора, конфликтов и семейных столкновений.

В проект возвращаются Ярослав Головнёв, Юрий Стоянов, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова и Антон Филипенко. Главная новость — участие Фёдора Добронравова, который станет ключевой фигурой нового конфликта.

Когда ждать премьеру

Фильм официально запущен в производство, премьера запланирована на 2026 год. Подробности сюжета держат в секрете, но ясно одно: теперь это история не про одного дедушку, а про выбор, который ребёнку предстоит сделать между двумя мирами.

Продолжение обещает сохранить семейный тон, но сделать ставки выше — и для героев, и для зрителей.

