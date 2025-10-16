Меню
Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу

16 октября 2025 11:50
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Правила подборки просты: одна страна – один тайтл, заставляющий взглянуть на жанр по-новому.

Голливудская фантастика после прогремевших на всю планету «Интерстеллара», «Марсианина» и «Гравитации» окончательно превратилась в бесконечное повторение одних и тех же космических катастроф, а японская анимация – в конвейер сюжетов про школьниц и мехов.

Тем временем где-то за горизонтом внимания рождаются странные, умные, нелинейные мультфильмы – без голливудских бюджетов, зато с душой, экспериментами и настоящим авторским взглядом.

Европейская анимация умеет удивлять, тревожить и вызывать восторг – даже когда сделана на коленке.

Профильный портал Mirf предложил пять научно-фантастических мультфильмов, которые доказывают: будущее может выглядеть совсем иначе, если его показывают не из Калифорнии, а, скажем, из Белграда или Бухареста.

«Дикая планета»

«Дикая планета» (Франция, 1973)

Если «Дюна» – это философия, то «Дикая планета» – чистый «психодел». Рене Лалу вместе с художником Роланом Топором создали мир, где люди – крошечные питомцы гигантов-драгов.

Эта планета живёт по своим нелепым, тревожным законам, а каждая сцена напоминает странный сон. Мультфильм одновременно антиутопия, притча и арт-инсталляция, нарисованная вручную в эпоху до компьютерных эффектов.

«Космическая экспедиция “Дельта”»

«Космическая экспедиция “Дельта”» (Румыния, 1984)

Румынская школа анимации – отдельный вид безумия. В «Дельте» бортовой компьютер сходит с ума от любви к инопланетянке и угоняет станцию. Звучит как пародия, но снято всерьёз.

Токсичные цвета, неон и нелепый закадровый текст создают эффект галлюцинации. Соседей страны советов тоже умели делать фантастику – просто на своём, сюрреалистичном языке.

«Планета сокровищ»

«Планета сокровищ» (Болгария, 1982)

Задолго до Диснея болгары уже отправили Джима Хокинса в космос. Получилось уродливо, криво, смешно – и совершенно незабываемо. Пираты пляшут в невесомости, попугаи крадут сокровища, герои разрушают четвёртую стену.

Это безумный, шатающийся корабль в море фантазии, и смотреть его нужно именно ради этого ощущения – когда мультфильм не то, что ломает шаблоны, а не замечает, что они вообще существовали.

«Эдит и я»

«Эдит и я» (Сербия, 2009)

Белград будущего выглядит так, будто «Призрак в доспехах» сняли в панельном квартале. Киборги, корпорации, андроиды и немного тоски по социалистическому прошлому.

У мультфильма дешёвая, но узнаваемая анимация: серый мир с зелёными акцентами, где роботы соседствуют с облупленными фасадами и старинными трамваями.

Авторы собрали киберпанк из подручных деталей – и получили фильм с настроением, которого не найти ни в одном мегаполисе будущего.

«Мечты робота»

«Мечты робота» (Robot Dreams, Испания, 2024)

Самый свежий и самый человечный мульт в подборке. Здесь нет диалогов, только музыка и мимика. Пёс и робот становятся друзьями, теряют друг друга и учатся жить дальше.

Фантастика тут не в технологиях, а в эмоциях: машина умеет мечтать, а зритель – плакать. Испанская анимация подарила редкое чудо: историю, которую понимают без перевода. Неудивительно, что она добралась даже до номинации на «Оскар».

Пока американские студии до бесконечности снимают «мультивселенные» и сиквелы, Европа спокойно творит чудеса без фанфар и миллиардных кассовых сборов. Просто об этих чудесах знают единицы. Надеемся, теперь мы это исправили.

Ранее мы писали: Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014), мультфильмов «Дикая планета» (1973), «Космическая экспедиция “Дельта”» (1984), «Планета сокровищ» (1982), «Эдит и я» (2009), «Мечты робота» (2024)
Алексей Плеткин
