Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский

14 октября 2025 18:08
Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)

Название киноленты Нолана тоже не случайно. Как и все остальное в его легендарном фильме.

Фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» — это не просто научная фантастика, а размышление о человеке, времени и вселенной. Но если вдуматься, само название тоже часть замысла: холодное, официальное, будто вырванное из астрофизического словаря. Почему не перевести? Потому что ни одно русское слово не передаст той ледяной бездны, что скрыта между звёздами.

Между звёзд и смыслов

«Interstellar» образовано от двух латинских корней: inter — «между» и stellar — «звёздный». Буквально — «межзвёздный». Так учёные называют всё, что происходит за пределами Солнечной системы: полёты, пыль, пустоту, в которой теряется свет. Но у слова есть и второе значение — «великолепный», «выдающийся». В этом двойном подтексте — ключ к фильму. Он и про звёзды, и про высоту человеческого духа.

Почему оставили оригинал

Российские прокатчики не рискнули переводить. «Межзвёздный» звучит плоско, почти детски. А вот «Интерстеллар» — как формула, как пароль из мира науки и тайны. В нём есть холод и простор, масштаб и одиночество. Такое название сразу задаёт тон: зрителя ждёт не космическая сказка, а философская одиссея.

Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)

Название как код

В фильме слово «interstellar» звучит лишь однажды — и не случайно. Оно будто шифр, который понимают только те, кто заглянул по ту сторону экрана. Межзвёздный — не про космос, а про расстояние между людьми, между отцом и дочерью, временем и надеждой.

Фильм зовётся «Интерстеллар», потому что всё в нём — попытка соединить несоединимое. И кто знает, может, мы сами давно уже живём в межзвёздном пространстве — между тем, кем были, и тем, кем ещё не успели стать.

Читайте также: Где снимали «Интерстеллар»? Рассказываем, где находятся экзопланеты Манна и Миллера, а также дом главного героя

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
