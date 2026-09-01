Расписание Надежда в Алматы на 10 сентября 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, RU 11:15 от 14:30 от 18:20 от 21:30 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 10:40 от 11:00 от 13:00 от 14:25 от 16:05 от 16:35 от 18:15 от 21:20 от 22:10 от 23:15 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, RU 10:30 от 12:20 от 14:25 от 16:05 от 19:05 от 21:10 от 22:50 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 23:30 от 00:30 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 10:10 от 13:50 от 21:25 от 00:10 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 23:50 от 00:50 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 00:00 от 01:00 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 12:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 15:30 от 16:30 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 00:00 от 01:00 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 20:00 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 12:10 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 23:50 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 17:10 от 18:10 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 13:45 от 22:50 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 22:50 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 19:00 от