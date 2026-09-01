Showtimes for Hope in Almaty on 10 September 2026 Chaplin ADK Sayran 2D, RU 11:15 from 14:30 from 18:20 from 21:30 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 10:40 from 11:00 from 13:00 from 14:25 from 16:05 from 16:35 from 18:15 from 21:20 from 22:10 from 23:15 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, RU 10:30 from 12:20 from 14:25 from 16:05 from 19:05 from 21:10 from 22:50 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 23:30 from 00:30 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 19:00 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 10:10 from 13:50 from 21:25 from 00:10 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 23:50 from 00:50 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 00:00 from 01:00 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 12:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 15:30 from 16:30 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 00:00 from 01:00 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 20:00 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 12:10 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 23:50 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 17:10 from 18:10 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 13:45 from 22:50 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 22:50 from