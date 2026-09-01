Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Курьер Расписание Курьер (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Курьер (2026) в Алматы на сегодня

Курьер
Курьер Оуэн Уилсон и Алан Ричсон соревнуются со временем и бандитами, чтобы доставить печень умирающей девочке боевик, триллер 2026 / США
Смотреть трейлер
Билеты
Вся информация о фильме
чт 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
«Вор должен сидеть в тюрьме!» — на самом деле Жеглов так никогда не говорил: вот как Говорухин и Высоцкий изменили книгу
Эта корейская дорама мощнее, чем «Черное зеркало»: 8 серий проглотите за вечер
Даже те, кто пересмотрел «Властелин колец» по 10 раз, не могут разобраться: как связаны Арвен и Галадриэль
Среди десятков экранизаций Шерлока Холмса именно эта оказалась худшей: на IMDb рейтинг ничтожный — 3,9 из 10
Тест для тех, кто по-настоящему помнит советское кино: угадайте 6 фильмов по финальным кадрам
Внук Толкина выбрал худший фильм трилогии: наплевал на 11 «Оскаров» и 1 млрд сборов
Почему Гондором управлял наместник, а Арагорн болтался без дела? Ответ есть в книжной трилогии Толкина
Эти 4 детективных сериала круче и умнее «Шерлока»: о №1 в России мало кто слышал
Для любителей «17 мгновений весны»: 3 русских сериала о военных разведчиках с высоким рейтингом
HBO Max, наконец, нашел замену хитовым «Наследникам»: за 9 серий женщины разрушают семьи и корпорации — Роям такие эмоции и не снились
На волне успеха «Ведьмака» и «Кастлвании»: Netflix экранизирует самую мрачную игру современности — у мультика по Diablo рейтинг 18+ гарантирован
В 3 сезоне «Колец власти» будет забавная отсылка к «Двум крепостям»: Фродо о таком мог только мечтать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше