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Киноафиша Фильмы Астрал 6: Они уже здесь Расписание Астрал 6: Они уже здесь (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Астрал 6: Они уже здесь (2026) в Алматы на сегодня

Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026 / Великобритания
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Расписание Астрал 6: Они уже здесь в Алматы на 27 августа 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
13:40 от 16:35 от 17:45 от 22:05 от 00:05 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, EN
19:05 от
2D, RU
13:05 от 14:35 от 15:10 от 17:15 от 18:50 от 20:25 от 21:15 от 22:05 от 22:50 от 00:10 от 00:40 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
14:40 от 15:40 от 16:40 от 18:25 от 20:50 от 22:35 от 23:35 от 00:20 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
14:25 от 16:35 от 18:45 от 20:55 от 21:55 от 23:05 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
15:40 от 16:40 от 17:50 от 18:50 от 20:00 от 21:00 от 22:10 от 23:10 от 23:40 от 00:30 от 00:40 от 01:30 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
13:30 от 15:30 от 17:30 от 18:20 от 19:30 от 21:30 от 21:45 от 23:10 от 23:30 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, EN
15:10 от 16:10 от
2D, RU
17:20 от 18:20 от 19:30 от 20:30 от 21:40 от 22:20 от 22:40 от 23:20 от 23:50 от 00:50 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
00:40 от 01:40 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
22:00 от 23:00 от 00:00 от 00:20 от 01:20 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
16:10 от 17:10 от 18:20 от 19:20 от 22:40 от 23:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
14:10 от 15:10 от 16:10 от 17:10 от 23:40 от 00:40 от 01:40 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
14:00 от 15:00 от 16:00 от 17:00 от 18:00 от 19:00 от 19:50 от 20:50 от 21:50 от 22:50 от 23:50 от 00:50 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
21:10 от 23:10 от 01:10 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
16:50 от 17:50 от 00:30 от 01:30 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
20:40 от 22:50 от 01:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
12:50 от 16:40 от 17:40 от 21:20 от 22:20 от 23:20 от 00:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
12:55 от 15:00 от 17:05 от 19:10 от 21:20 от 23:30 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
19:40 от 21:50 от 00:00 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
14:30 от 15:10 от 16:30 от 18:30 от 19:00 от 20:30 от 22:30 от
Арман Достык
Абая
2D
14:00 от 18:00 от 20:00 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
12:50 от 14:45 от 18:25 от 20:20 от 22:15 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
20:10 от 22:10 от 00:10 от
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