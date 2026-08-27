Расписание Астрал 6: Они уже здесь в Алматы на 27 августа 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, RU 13:40 от 16:35 от 17:45 от 22:05 от 00:05 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, EN 19:05 от 2D, RU 13:05 от 14:35 от 15:10 от 17:15 от 18:50 от 20:25 от 21:15 от 22:05 от 22:50 от 00:10 от 00:40 от Chaplin MegaPark Жибек Жолы 2D, RU 14:40 от 15:40 от 16:40 от 18:25 от 20:50 от 22:35 от 23:35 от 00:20 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D 14:25 от 16:35 от 18:45 от 20:55 от 21:55 от 23:05 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 15:40 от 16:40 от 17:50 от 18:50 от 20:00 от 21:00 от 22:10 от 23:10 от 23:40 от 00:30 от 00:40 от 01:30 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 13:30 от 15:30 от 17:30 от 18:20 от 19:30 от 21:30 от 21:45 от 23:10 от 23:30 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, EN 15:10 от 16:10 от 2D, RU 17:20 от 18:20 от 19:30 от 20:30 от 21:40 от 22:20 от 22:40 от 23:20 от 23:50 от 00:50 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 00:40 от 01:40 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 22:00 от 23:00 от 00:00 от 00:20 от 01:20 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 16:10 от 17:10 от 18:20 от 19:20 от 22:40 от 23:40 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 14:10 от 15:10 от 16:10 от 17:10 от 23:40 от 00:40 от 01:40 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 14:00 от 15:00 от 16:00 от 17:00 от 18:00 от 19:00 от 19:50 от 20:50 от 21:50 от 22:50 от 23:50 от 00:50 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 21:10 от 23:10 от 01:10 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 16:50 от 17:50 от 00:30 от 01:30 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 20:40 от 22:50 от 01:00 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 12:50 от 16:40 от 17:40 от 21:20 от 22:20 от 23:20 от 00:20 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 12:55 от 15:00 от 17:05 от 19:10 от 21:20 от 23:30 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 19:40 от 21:50 от 00:00 от Арман Азия Парк Москва 2D 14:30 от 15:10 от 16:30 от 18:30 от 19:00 от 20:30 от 22:30 от Арман Достык Абая 2D 14:00 от 18:00 от 20:00 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D 12:50 от 14:45 от 18:25 от 20:20 от 22:15 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 20:10 от 22:10 от 00:10 от