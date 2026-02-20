Меню
Фильмы
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Аксае
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Аксае
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
20
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
20:20
от 2200 ₸
21:50
от 2200 ₸
23:20
от 2200 ₸
Онлайн
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
