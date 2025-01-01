Меню
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
6.1 км
МКУ ДК 40 лет Октября
ул. Железнодорожная, 16
101 км
Киномаяк
Оренбургская обл., село Кваркено, ул. Советская, 39Б
108 км
Восход
Оренбургская обл., пос. Адамовка, ул. Пушкинская, 52
120 км
РДК Планета
Челябинская обл., село Варна, ул. Советская, 125
132 км
Рудный Синема
ул. Мира 1, Рудный, Казахстан
151 км
Восток
Оренбургская область, пос.Светлый , ул. Промышленная, 34
158 км
Заря
ул. Ленина, 7
163 км
Атмосфера
г. Сибай, ул. Ленина, 15/1
186 км
Кинозал
Челябинская обл., село Агаповка, ул. Правобережная, 3
189 км
Казахстан 3D
ул. Гоголя, 74
194 км
Арман 3D
ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
195 км
