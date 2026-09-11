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Расписание Фамилия (2026) в Жезказгане на сегодня
Расписание Фамилия (2026) в Жезказгане на сегодня
Фамилия
драма, криминал
2026 / Казахстан
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Расписание сеансов в городе Кызылорда
Сегодня
11
Завтра
12
Формат сеанса
Все
KZ
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
13:30
от 2500 ₸
15:30
от 2900 ₸
23:20
от 7000 ₸
23:30
от 2900 ₸
Полное расписание и билеты
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Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
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2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
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2026, США, боевик, драма, военный
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