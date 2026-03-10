Меню
Ол сен емес
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Жезказгане
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Жезказгане
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
10
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
15:00
от 1200 ₸
23:00
от 1200 ₸
2D, KZ
14:00
от 1200 ₸
22:00
от 1200 ₸
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
