Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в Жаркенте
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Талдыкорган
Сегодня
2
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Атамекен cinema
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, KZ
20:45
от 2000 ₸
Полное расписание и билеты
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
