Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Қызым Расписание сеансов Қызым, 2026 в Жаркенте

Расписание сеансов Қызым, 2026 в Жаркенте

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Талдыкорган

Сегодня 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Атамекен cinema г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D, KZ
20:45 от 2000 ₸
Полное расписание и билеты
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше