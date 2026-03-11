Меню
Киноафиша
Фильмы
Чёрный двор в кино
Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 2026 в Туркестане
Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 2026 в Туркестане
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
00:00
от 3200 ₸
01:00
от 3200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
