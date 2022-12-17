Меню
Отзывы о кинотеатре Premier Kazakhstan

Отзывы о кинотеатре Premier Kazakhstan

Отзывы о кинотеатре Premier Kazakhstan
Аскар Кадыркулов 17 декабря 2022, 23:19
неге қазақша тек 1 сеанс? Біз Қазақ елінде тұрып жатырмыз ба?
бұл кемсіту ғой 😒 масқара ғой бұл
17 декабря 2022, 23:19 Ответить
Аскар Кадыркулов 17 декабря 2022, 23:22
ар-намыс, ұяттарын бар ма?
қойындар барлық уақытқа, Жамбыл облысында барлығы қазақша біледі.
тұр ғой дайын дубляжі, не деген орысқұлдық сана😠
17 декабря 2022, 23:22 Ответить
Асем Арман 26 сентября 2023, 16:57
Неге Міржақып. Оян қазақ жоқ?
26 сентября 2023, 16:57 Ответить
Ерсин Жумасил 10 октября 2023, 19:58
ОЯН ҚАЗАҚ, МІРЖАҚЫП НЕГЕ ЖОҚ????
10 октября 2023, 19:58 Ответить
Арсен Бро 12 ноября 2024, 18:53
Неге қазақша фильмдер жоқ?
12 ноября 2024, 18:53 Ответить
Улбосын Калмурза 6 февраля 2025, 08:20
Неге звандасак алмайсыңдар?
6 февраля 2025, 08:20 Ответить
