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Киноафиша Фильмы Burkitshi Расписание Burkitshi (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Burkitshi (2026) в Шымкенте на сегодня

Burkitshi драма 2026 / Казахстан
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Расписание Burkitshi в Шымкенте на 15 сентября 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
10:25 от 1500 ₸ 15:30 от 1500 ₸ 20:35 от 1500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
16:00 от 1700 ₸ 20:20 от 1700 ₸
2D, KZ
15:00 от 1700 ₸ 19:20 от 1700 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
20:40 от 1700 ₸ 00:30 от 1700 ₸
2D, KZ
19:40 от 1700 ₸ 23:30 от 1700 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
17:50 от 1700 ₸ 21:40 от 1700 ₸
2D, KZ
16:50 от 1700 ₸ 20:40 от 1700 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
17:30 от 1700 ₸ 22:10 от 1700 ₸ 00:40 от 1700 ₸
2D, KZ
16:30 от 1700 ₸ 21:10 от 1700 ₸ 23:40 от 1700 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
10:00 от 3000 ₸ 11:50 от 3000 ₸ 18:55 от 4500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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