Расписание Burkitshi в Шымкенте на 15 сентября 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D, KZ 10:25 от 1500 ₸ 15:30 от 1500 ₸ 20:35 от 1500 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, KK 16:00 от 1700 ₸ 20:20 от 1700 ₸ 2D, KZ 15:00 от 1700 ₸ 19:20 от 1700 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KK 20:40 от 1700 ₸ 00:30 от 1700 ₸ 2D, KZ 19:40 от 1700 ₸ 23:30 от 1700 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, KK 17:50 от 1700 ₸ 21:40 от 1700 ₸ 2D, KZ 16:50 от 1700 ₸ 20:40 от 1700 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KK 17:30 от 1700 ₸ 22:10 от 1700 ₸ 00:40 от 1700 ₸ 2D, KZ 16:30 от 1700 ₸ 21:10 от 1700 ₸ 23:40 от 1700 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 10:00 от 3000 ₸ 11:50 от 3000 ₸ 18:55 от 4500 ₸