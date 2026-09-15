Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Burkitshi / Бүркітші Showtimes for Burkitshi / Бүркітші (2026) in Shymkent today

Showtimes for Burkitshi / Бүркітші (2026) in Shymkent today

Burkitshi / Бүркітші Drama 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Today 15 Tomorrow 16
Format
Group Screenings

Showtimes for Burkitshi / Бүркітші in Shymkent on 15 September 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D, KZ
10:25 from 1500 ₸ 15:30 from 1500 ₸ 20:35 from 1500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
16:00 from 1700 ₸ 20:20 from 1700 ₸
2D, KZ
15:00 from 1700 ₸ 19:20 from 1700 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KK
20:40 from 1700 ₸ 00:30 from 1700 ₸
2D, KZ
19:40 from 1700 ₸ 23:30 from 1700 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, KK
17:50 from 1700 ₸ 21:40 from 1700 ₸
2D, KZ
16:50 from 1700 ₸ 20:40 from 1700 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KK
17:30 from 1700 ₸ 22:10 from 1700 ₸ 00:40 from 1700 ₸
2D, KZ
16:30 from 1700 ₸ 21:10 from 1700 ₸ 23:40 from 1700 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
10:00 from 3000 ₸ 11:50 from 3000 ₸ 18:55 from 4500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more