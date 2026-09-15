Showtimes for Burkitshi / Бүркітші in Shymkent on 15 September 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D, KZ 10:25 from 1500 ₸ 15:30 from 1500 ₸ 20:35 from 1500 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, KK 16:00 from 1700 ₸ 20:20 from 1700 ₸ 2D, KZ 15:00 from 1700 ₸ 19:20 from 1700 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, KK 20:40 from 1700 ₸ 00:30 from 1700 ₸ 2D, KZ 19:40 from 1700 ₸ 23:30 from 1700 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, KK 17:50 from 1700 ₸ 21:40 from 1700 ₸ 2D, KZ 16:50 from 1700 ₸ 20:40 from 1700 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, KK 17:30 from 1700 ₸ 22:10 from 1700 ₸ 00:40 from 1700 ₸ 2D, KZ 16:30 from 1700 ₸ 21:10 from 1700 ₸ 23:40 from 1700 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 10:00 from 3000 ₸ 11:50 from 3000 ₸ 18:55 from 4500 ₸