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Киноафиша Фильмы Одиссея Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Шымкенте

Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Шымкенте

Билеты
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чт 23
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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:30 от 2400 ₸ 13:40 от 2400 ₸ 16:50 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
11:50 от 2400 ₸ 14:50 от 2800 ₸ 18:00 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸
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