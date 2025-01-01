Меню
Киноафиша Шымкента
Кинотеатры
Kinopark 4 Nauryz Park
Кинотеатр Kinopark 4 Nauryz Park (Шымкент) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.2
км
Kinopark 5 Hyper House
ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
5
2.1
км
Pixel Cinema
мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
5
2.7
км
Pixel Family Cinema
ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
5
4.1
км
Kinopark 5 Mega Planet
ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
5
4.9
км
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
пл. Аль-Фараби, 3/1
5
5.1
км
Kinoplexx 9 City Mall
ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
