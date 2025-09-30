Меню
Расписание сеансов кинотеатра «MovieStar»

Расписание сеансов кинотеатра «MovieStar»

Сегодня 30
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
09:20
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
16:10
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
19:50
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
23:50
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, RU
22:05
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KZ
14:25
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
12:55
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
11:15 18:00
