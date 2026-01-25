Меню
Фильмы
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Кордай
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
07:30
от 1800 ₸
16:35
от 2000 ₸
17:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
