Киноафиша
Фильмы
GOAT: Мечтай по крупному
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Кордай
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
13
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
14:25
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
