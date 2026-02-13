Меню
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Кордай

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Кордай

Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
14:25 от 1800 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
