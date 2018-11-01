Меню
Отзывы о кинотеатре Festival Cinema Dolby Atmos 3D

Виктор Козадаев 1 ноября 2018, 11:32
Не берут трубки чтобы сделать бронь. Очень грубый персонал, девушка кассир матом начала орать когда я дословно спросил "у вас брони по телефону сейчас не принимаются?" Если ещё раз пойду в кино, то точно не туда
ღ ღ ღна ВЫ и ШЕПОТОМღ ღ ღأينور 6 ноября 2021, 19:19
Почему трубку не берут???????
