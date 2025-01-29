Меню
Новые лица «Модного приговора»: актриса и астролог присоединились к Александру Рогову
Популярное фэшн-шоу «Модный приговор» расширяет состав ведущих, пригласив в команду актрису Настасью Самбурскую и астролога Василису Володину.
Написать
29 января 2025 10:30
Вместо Лерчек Нюша и Глюкоза: Натан продолжит свои приключения в шоу «Сокровища императора»
Популярное трэвел-шоу возвращается с новым сезоном, в котором среди участников — известный казахстанский исполнитель Натан, а также другие звезды.
Написать
5 января 2025 11:54
Казахский артист Натан раскрыл, почему на самом деле Мамаева стала его главным антагонистом в «Звездах в джунглях»
Музыкант заявил, что Алана Мамаева вмешивалась не в свое дело и была «орудием» других участников проекта.
Написать
27 декабря 2024 15:00
Адвокат Успенской объяснил, почему певица не выплатила 70 тысяч Киркорову: «Пусть не позорятся»
Киркоров, к слову, тоже должен отправить в пользу артистки некоторую сумму.
Написать
16 декабря 2024 13:30
Организация PETA проведет акцию протеста против фильма «Носферату» из-за сцен с крысами
Организация по защите животных обвиняет создателей фильма в искажении образа грызунов и обещает масштабную акцию протеста.
Написать
8 декабря 2024 10:41
Кологривый и Янковский на первом месте: Копейкин назвал топ лучших актеров не только России, но и мира
Похоже, что актер судит о талантах кинематографического сообщества по «Слову пацана».
Написать
5 декабря 2024 15:13
Актеру «Квартета И» Александру Демидову грозит инвалидность?
Артист в настоящее время испытывает трудности со здоровьем и лишним весом.
Написать
4 декабря 2024 10:32
Савочкин стал победителем шоу «Первые на деревне»: куда он потратит 4 миллиона
Завершился экстремальный социальный эксперимент ТНТ с блогерами.
Написать
3 декабря 2024 11:40
Еще недавно был женат: Асмус вышла в свет с новым избранником — им оказался влиятельный мужчина
Илья Бурец — человек не последней величины в российском кинематографе.
Написать
28 ноября 2024 15:30
50-летний ДиКаприо женится?! Как выглядит супермодель, ради которой актер забыл о своих принципах
В свете судачат, что впервые итальянка смогла сломать «систему» знаменитого актера.
Написать
27 ноября 2024 13:30
Родила от молодого итальянца: Марина Федункив впервые стала мамой в 53 года
Звезда сериалов и шоу тщательно скрывала свою беременность и роды, но радостное событие все же стало известно.
Написать
21 ноября 2024 11:30
«Их роман был известен, но все молчали»: раскрыта грязная тайна развода Хью Джекмана
Известный актер, похоже, готов начать новый роман с актрисой, с которой познакомился на работе.
Написать
14 ноября 2024 12:30
Рука не сгибалась, потребовалась операция: все, что известно о состоянии Панкратова-Черного
В последние недели советские звезды все чаще обращаются за помощью.
Написать
19 октября 2024 13:05
Решилась судьба сына: зареванная Муцениеце вышла на связь после заседания суда
После каникул наследник остался жить с отцом и мачехой, отказавшись возвращаться домой.
Написать
18 октября 2024 15:35
На уровне Суворова: вот как решили увековечить Романа Мадянова в Москве
Не прошел и месяц после смерти известного актера, а общественники выдвинули необычное предложение. Эту награду артист точно заслуживал.
Написать
17 октября 2024 12:15
Не говорит, почти не дышит: состояние Ефремова в колонии стремительно ухудшается
Актер не раз просил отпустить его по УДО из-за проблем со здоровьем. Однако получал отказ из-за тяжести совершенного им преступления.
Написать
17 октября 2024 10:32
«Однажды я умер»: этот факт об Аль Пачино знали только медики и самые близкие
Пока другие рассказывают о каждом своем чихе, артист молчал о смертельной опасности.
Написать
8 октября 2024 16:15
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
