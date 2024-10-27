Меню
Саурон к успеху пришел: о чем будет и когда выйдет 3 сезон «Властелин колец: Кольца власти»
Еще успеете не один раз пересмотреть оригинальную трилогию.
Написать
27 октября 2024 11:21
«Я бы делал это каждый год!»: Майкл Китон готов сняться в третьей части «Битлджуса»
Дело за «малым» — убедить Тима Бертона сделать триквел.
Написать
13 октября 2024 12:48
«Оппенгеймер» Нолана получит шокирующий «сиквел» от самого Спилберга
Логичное продолжение кошмарной истории.
Написать
22 сентября 2024 07:20
Все актеры на низком старте: когда выйдет «Грань будущего 2» с Томом Крузом
Старт съемок близок как никогда за последние 10 лет.
Написать
18 сентября 2024 12:43
Завершения трилогии не будет: Вильнев подвел печальную черту под слухами о «Дюне 3»
Постановщик готов передавать эстафету коллегам.
Написать
12 сентября 2024 09:44
3 сезон сериала «Извне» в деталях: когда выйдет, о чем будет, сколько серий ждать
Есть шансы, что задранную планку шоураннеры так и не уронят.
Написать
9 сентября 2024 15:10
Только для взрослых: «Чужой: Ромул» получит приквел, но совсем не такой, как все ждали
Уже от первых постеров мурашки по коже.
Написать
9 сентября 2024 14:53
Опять «чернуха» про коррупцию? Появились первые подробности «Бэтмена 2» с Паттинсоном
Фанаты могут выдыхать.
Написать
9 сентября 2024 11:02
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
