Василий Ливанов в реанимации: врачи борются за жизнь легендарного советского Шерлока Холмса
Пока артис прикован к постели.
Написать
2 февраля 2025 09:00
Казахстанский артист Натан прошел проверку на детекторе лжи: вот что выяснилось про его роман с Лерчек
Рэпер наконец-то был предельно честен.
Написать
20 января 2025 13:00
Даже финал шоу «Звезды в джунглях» не помог: жена скандального Натана призналась, что происходит с их браком
Супруга музыканта расставила точки над I.
Написать
4 января 2025 12:00
Спустя 8 лет отношений: Пронин объявил о разводе с женой, с которой воспитывал общего сына
Актер поблагодарил супругу за пройденный вместе путь и отметил, что уважает ее выбор.
Написать
25 декабря 2024 14:20
Реальные чувства или все же постановка? Продюсер «Дома-2» объяснила, что происходило с Натаном в шоу «Звезды в джунглях»
Артист и сам не ожидал такого резонанса в обществе.
Написать
25 декабря 2024 14:00
41-летняя Светлана Светикова сообщила о третьей беременности
Артистка и ее муж-фигурист ждут пополнения в семье.
Написать
12 декабря 2024 16:33
Василий Ливанов экстренно прооперирован: рассказываем, что снова случилось с советским Шерлоком Холмсом
Актер последние месяцы — частый посетитель больниц.
Написать
11 декабря 2024 16:33
Дело сдвинулось с мертвой точки: Петренко начал все-таки выплачивать Климовой долг по алиментам
У пары два общих наследника.
Написать
8 ноября 2024 13:35
Онкобольной Светлана Дружининой резко стало хуже: печальные прогнозы врачей подтвердились
Актриса пытается не опускать руки и отчаянно борется со страшной болезнью.
Написать
24 октября 2024 23:04
Решилась судьба сына: зареванная Муцениеце вышла на связь после заседания суда
После каникул наследник остался жить с отцом и мачехой, отказавшись возвращаться домой.
Написать
18 октября 2024 15:35
У парализованного Ливанова обнаружили онкологию: удалять опухоль врачи уже боятся
Народного артиста выписали из больницы, но черная полоса в его жизни даже не думает заканчиваться.
Написать
16 октября 2024 09:11
Противоречит врачам: сын Ливанова впервые заговорил о состоянии отца, но лишь сильней всех запутал
Борис Васильевич попытался успокоить публику, однако выбрал для этого далеко не лучшие слова.
Написать
15 октября 2024 09:17
Отказалась от помощи врачей и пожалела: звезду «Кармелиты» Жемчужную настиг инсульт
Актриса несколько дней игнорировала тревожные симптомы.
Написать
13 октября 2024 10:44
Василий Ливанов в коме: у 89-летнего актера обнаружили признаки онкологии
Народному артисту РСФСР все хуже с каждым днем.
Написать
10 октября 2024 09:39
Поражение мозга и паралич: Василию Ливанову уже не помогает даже интенсивная терапия
Все меньше шансов, что легендарный Шерлок выйдет из больницы здоровым.
Написать
9 октября 2024 10:12
«Я ее вообще не собиралась рожать»: Федункив решилась на признание о семье
Ребенок не был желанным, а его воспитание доверили старикам.
Написать
7 октября 2024 11:54
«В ближайших планах»: на Netflix выйдет компрометирующий сериал про Павла Дурова
В центре сюжета не «ВКонтакте» или Telegram, а личная жизнь гениального маркетолога.
Написать
1 октября 2024 15:03
Готова к худшему: Джей Ло опасается тюрьмы из-за перестрелки в ночном клубе
Юристы артистки уже на низком старте.
Написать
22 сентября 2024 13:20
«Годами ставили неверный диагноз»: дочь угасающего Уиллиса разоткровенничалась о своей серьезной болезни
Девушка чувствовала себя сломленной до недавних пор.
Написать
19 сентября 2024 12:55
Стал известен диагноз Ахеджаковой: артистка не может двигаться и почти не спит
Актриса скрывала, что мучается уже целый месяц.
Написать
19 сентября 2024 09:04
