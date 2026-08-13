Замечали, что в квартире воняет «старостью»? Проверьте эти 8 вещей — скорее всего, источник среди них

Я всегда думала, что запах «старости» в квартире — это что-то неизбежное. Ну, живёшь в старом доме, что поделать? Проветриваешь, моешь, зажигаешь свечи — а он всё равно возвращается. Пока однажды я не решила найти источник и не поняла: дело не в доме, а в вещах, о которых мы даже не догадываемся. За один выходной я убрала этот запах, и сейчас расскажу, как.

Главные виновники, о которых вы не знали

Поддон холодильника. Внизу есть пластиковый лоток для воды от разморозки. Он должен испаряться, но часто застаивается, смешивается с крошками и пылью, и через полгода там образуется болото с запахом гниения. Я достала его, промыла горячей водой с содой — и запах из кухни ушёл. Теперь повторяю раз в три месяца.

Сифоны под раковинами. Если краном долго не пользоваться, вода в изгибе сифона высыхает, и запахи из канализации идут в квартиру. Проливайте все сливы хотя бы раз в неделю. На кухне сифоны забиваются жиром — открутите, промойте ершиком раз в полгода. Я была в шоке, сколько грязи там было.

Текстиль впитал всё за годы. Шторы, ковры, обивка дивана — они собирают запахи готовки, пыль, влагу. Постирайте всё, что можно. Ковры и диваны обработайте уксусным раствором или вызовите химчистку. Матрас посыпьте содой на несколько часов, пропылесосьте — она вытягивает даже старые запахи.

Вентиляция тянет не туда. Поднесите спичку к решётке: если пламя не отклоняется в сторону — тяги нет или она обратная. Промойте решётку, прочистите шахту. Если не помогает — установите вытяжной вентилятор. Это решило проблему в моей ванной.

Стиральная машина с плесенью. Если после стирки закрывать дверцу, внутри остаётся влага, и в манжете появляется чёрный налёт — источник затхлого запаха. Теперь я протираю манжету и оставляю дверцу открытой. И раз в месяц запускаю пустую стирку с уксусом — это очищает барабан.

Мусорное ведро без крышки. Даже если вы выносите мусор каждый день, ведро без крышки распространяет запах по всей кухне. Я купила ведро с плотной крышкой и мою его раз в неделю — разница очевидна.

Обувь в прихожей. Закрытая обувница с влажной обувью — идеальная среда для бактерий. Я сушу обувь перед тем, как убрать, и оставляю дверцы открытыми на ночь. Стельки стираю отдельно — и запах из прихожей ушёл.

Кондиционер гоняет пыль. Если пахнет при включении — проблема в фильтрах. Достаньте, промойте с мылом. Если запах остался, нужна профессиональная чистка — но это редко.

Мой личный опыт

Когда я проверила все эти места, я была в ужасе: поддон холодильника оказался источником застарелого запаха, который я списывала на старую кухню. А текстиль впитал всё до такой степени, что я просто выбросила старые шторы. Теперь у меня в квартире пахнет свежестью, а не «бабушкиным домом».

Самое смешное — я даже не покупала дорогую химию, просто промыла и почистила то, что всегда было под рукой. Попробуйте — вы удивитесь, как много запахов можно убрать без специалистов и больших затрат. Это реально работает.