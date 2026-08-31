Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью

Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью

Проверено редакцией
Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью

Простой трюк, который работает до сих пор.

Во многих советских кухнях в солонке можно было заметить несколько сырых рисовых зерен. Выглядело странно, но клали их туда не случайно — такой простой прием помогал справляться с одной вечной кухонной проблемой.

Почему соль превращается в комок

Соль легко набирает влагу из воздуха. Особенно быстро это происходит на кухне, где постоянно что-то кипит, работает чайник и поднимается пар.

В результате мелкие кристаллы начинают слипаться. Соль плохо высыпается через отверстия, а иногда внутри солонки образуется один плотный комок.

Зачем туда добавляют рис

Несколько сухих рисовых зерен могут забирать часть лишней влаги, которая попадает внутрь солонки. Кроме того, при встряхивании они двигаются вместе с солью и помогают разбивать небольшие комочки.

Поэтому соль дольше остается рассыпчатой и легче проходит через отверстия.

Для небольшой солонки достаточно буквально 5–10 сухих зерен. Вареный или предварительно промытый рис, конечно, не подойдет — он должен быть абсолютно сухим.

Есть важный нюанс

Рис не способен спасти соль от постоянной сырости. Если солонка стоит прямо возле кипящей кастрюли или над плитой, влага все равно будет попадать внутрь.

Лучше хранить соль подальше от пара и плотно закрывать емкость, если она используется не каждый день. А рис воспринимать как маленькую дополнительную страховку.

Простой прием из прошлого оказался вполне практичным: несколько зернышек — и не приходится каждый раз вытряхивать из солонки очередной соляной «камень».

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше