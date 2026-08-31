Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью

Простой трюк, который работает до сих пор.

Во многих советских кухнях в солонке можно было заметить несколько сырых рисовых зерен. Выглядело странно, но клали их туда не случайно — такой простой прием помогал справляться с одной вечной кухонной проблемой.

Почему соль превращается в комок

Соль легко набирает влагу из воздуха. Особенно быстро это происходит на кухне, где постоянно что-то кипит, работает чайник и поднимается пар.

В результате мелкие кристаллы начинают слипаться. Соль плохо высыпается через отверстия, а иногда внутри солонки образуется один плотный комок.

Зачем туда добавляют рис

Несколько сухих рисовых зерен могут забирать часть лишней влаги, которая попадает внутрь солонки. Кроме того, при встряхивании они двигаются вместе с солью и помогают разбивать небольшие комочки.

Поэтому соль дольше остается рассыпчатой и легче проходит через отверстия.

Для небольшой солонки достаточно буквально 5–10 сухих зерен. Вареный или предварительно промытый рис, конечно, не подойдет — он должен быть абсолютно сухим.

Есть важный нюанс

Рис не способен спасти соль от постоянной сырости. Если солонка стоит прямо возле кипящей кастрюли или над плитой, влага все равно будет попадать внутрь.

Лучше хранить соль подальше от пара и плотно закрывать емкость, если она используется не каждый день. А рис воспринимать как маленькую дополнительную страховку.

Простой прием из прошлого оказался вполне практичным: несколько зернышек — и не приходится каждый раз вытряхивать из солонки очередной соляной «камень».