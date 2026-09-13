Забудьте про постоянное окрашивание: «ленивая» техника 2026 года помогает скрыть седину

Седина особенно заметна, когда между окрашенными волосами и отросшими корнями появляется резкая граница. Но в 2026 году все чаще выбирают технику, которая не заставляет каждый месяц полностью обновлять цвет.

Что такое «ленивое» окрашивание

Под этим названием скрывается контуринг волос. Мастер не прокрашивает всю длину, а работает только с отдельными зонами и прядями. Благодаря этому создаются мягкие переходы, глубина оттенка и эффект максимально естественного цвета.

Особенно хорошо техника подходит тем, у кого седые волоски сосредоточены возле пробора, висков или на отдельных участках. Светлые и темные акценты словно растворяют седину в общей массе волос, поэтому она становится гораздо менее заметной.

Почему это удобно

Главное преимущество контуринга — именно мягкое отрастание. Резкой границы между натуральными волосами и окрашенной частью практически не возникает, поэтому возвращаться в салон можно значительно реже.

В зависимости от состояния волос и количества седины коррекция может понадобиться примерно через два-три месяца. Для тех, кто не любит постоянные походы к парикмахеру, звучит весьма заманчиво.

При этом название не означает, что процедура элементарная. Напротив, мастеру приходится очень точно подобрать оттенки и определить, какие именно пряди стоит окрашивать.

Что делают со стекловидной сединой

С такой сединой работать сложнее: волосы плотные, жесткие и хуже удерживают пигмент. Поэтому в некоторых случаях отдельные участки сначала деликатно осветляют, затем наносят восстанавливающий уход и только после этого тонируют.

Такой подход помогает получить более сложный оттенок, сохранить блеск и сделать результат натуральным.

Кому подойдет техника

Контуринг особенно интересен при локальной седине, когда не хочется полностью менять свой природный цвет. Но универсальным решением его назвать нельзя: если седых волос очень много, мастер может предложить комбинацию нескольких техник.

В любом случае здесь лучше не экспериментировать самостоятельно. Для стекловидной седины особенно важны диагностика волос, грамотный подбор красителя и правильное расположение светлых акцентов.

В итоге «ленивое» окрашивание — отличный вариант для тех, кто хочет замаскировать седину, сохранить естественный оттенок и реже вспоминать о коррекции. И, кажется, именно за это его сейчас так любят.