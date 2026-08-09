Вместо мяса в солянку добавляю кильку да шпроты: этот суп уминают за обе щеки даже те, кто не любит рыбу

Я всегда думала, что солянка — это долго, сложно и только с мясом. Пока однажды не попробовала рыбную версию в гостях и не поняла: я была неправа. Оказывается, есть способ приготовить этот суп за 20 минут, и он получается настолько вкусным, что я варю его даже по будням, когда времени в обрез.

Секрет вкуса — в двух банках консервов

Я пробовала солянки с разной рыбой, но лучший результат даёт сочетание кильки в томатном соусе и шпрот. Одна банка даёт томатную базу, вторая — копчёный аромат. Это идеальный дуэт, который делает суп насыщенным, с приятной кислинкой и лёгкой дымной ноткой.

Как я готовлю эту солянку

Сначала обжариваю мелко нарезанный лук на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляю солёные огурцы, нарезанные соломкой, и тушу всё вместе под крышкой около десяти минут, чтобы огурцы отдали свой сок и стали мягче. Заливаю горячей водой — примерно 1,7–1,8 литра.

Отправляю в кастрюлю кильку в томате и шпроты вместе с маслом, добавляю лавровый лист, перец, соль и варю всё вместе всего пару минут. В самом конце — маслины и свежий укроп. Ещё раз довожу до кипения и выключаю.

Что у меня получается в итоге

Суп не должен быть густым — это не рагу, а именно наваристый, ароматный рыбный суп с кисло-солёным вкусом. Я подаю его с долькой лимона, ложкой сметаны и хрустящим хлебом. Солянка получается довольно жирной и сытной, так что одной тарелки достаточно для полноценного обеда.

Мой личный опыт

Когда я впервые сварила эту солянку, я сомневалась: не будет ли слишком простым вкус из консервов? Но результат превзошёл ожидания. Муж, который обычно не любит рыбные супы, съел две тарелки и попросил добавки. Теперь я варю её часто, особенно когда хочется чего-то горячего, сытного и недолгого. Консервы всегда есть в запасе, огурцы тоже, остальное — дело пяти минут. Попробуйте и вы — этот суп станет вашим спасательным кругом в будни, когда нет времени на долгую готовку.