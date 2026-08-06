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Киноафиша Про жизнь Варю идеальный кофе не в турке, а прям в чашке: 5 минут и напиток как из кафе готов

Варю идеальный кофе не в турке, а прям в чашке: 5 минут и напиток как из кафе готов

Проверено редакцией
Варю идеальный кофе не в турке, а прям в чашке: 5 минут и напиток как из кафе готов

Элементарный рецепт.

Утром я проснулась, открыла шкафчик и поняла: турка куда-то пропала, френч-пресс разбился, а заварник я отдала маме. В голове одна мысль — растворимый? Ни за что. Я вспомнила, что когда-то читала про способ, которым профессиональные дегустаторы оценивают кофе, — каппинг. Это когда зерно заваривают прямо в чашке, без фильтра и воронки. Я решила попробовать и не прогадала.

Принцип простой: кофе полностью погружается в воду и остаётся там на всё время заваривания. Это называется иммерсионным методом — вода не протекает сквозь слой кофе, а настаивается вместе с ним. Такой способ прощает ошибки: не нужно следить за скоростью заливки и идеально крутить чайником. Главное — подождать, пока гуща осядет.

Что нужно

На чашку объёмом 250 мл беру 14–15 граммов кофе среднего помола. Это примерно полторы столовые ложки с небольшой горкой, если нет весов. Лучший вариант — помол как песок: не мука, но и не крупинки соли.

Вода должна быть горячей, но не бурлящей. Если обжарка светлая или средняя, заливаю сразу после закипания. Для тёмной жду минуту, чтобы смягчить горечь.

Как я завариваю

Кофе насыпаю в кружку. Заливаю водой — 250 мл. Осторожно перемешиваю один раз, чтобы весь кофе оказался в воде. Через четыре минуты сверху образуется плотная корочка — это нормально, особенно у свежего кофе. Аккуратно мешаю верхний слой ложкой, снимаю пену и крупные частицы. Потом жду ещё четыре-пять минут, чтобы мелкая гуща опустилась на дно.

Пью медленно, не взбалтывая. Последний глоток лучше оставить — там осадок. Если хочется почти чистый напиток, переливаю в другую кружку, оставляя гущу в первой.

Крышка не нужна, и не надо бояться горечи

Укрывать кружку не обязательно. Кофе лучше воспринимается тёплым, а не обжигающе горячим. По мере остывания проступает сладость и кислотность — оно становится глубже. Если заварить правильно, горечи не будет. Будет насыщенный, честный чёрный кофе без компромиссов.

И главное — это не экономия и не походный вариант. Это метод, которым пользуются профессионалы. И он работает. Я теперь иногда оставляю турку в шкафу даже когда она есть. На вкус — ничуть не хуже. А иногда даже лучше.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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