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Киноафиша Про жизнь В СССР даже двоечники легко решали эти 3 задачи: проверьте, насколько все хорошо у вас с логикой (тест)

В СССР даже двоечники легко решали эти 3 задачи: проверьте, насколько все хорошо у вас с логикой (тест)

Проверено редакцией
В СССР даже двоечники легко решали эти 3 задачи: проверьте, насколько все хорошо у вас с логикой (тест)

Не спешите, и все получится. 

Когда-то такие задачки считались почти разминкой для школьника — никакой высшей математики, только внимательность, логика и умение не попасться на очевидный ответ. Но спустя годы даже простое условие способно заставить взрослого человека зависнуть над ним гораздо дольше, чем хотелось бы.

Внутри всего 3 задачки из тех, с которыми советские школьники справлялись без особой паники. Попробуйте решить их без калькулятора и подсказок. Получится взять все три — или выяснится, что школьная логика за годы успела немного заржаветь?

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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