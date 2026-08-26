В СССР даже двоечники легко решали эти 3 задачи: проверьте, насколько все хорошо у вас с логикой (тест)

Когда-то такие задачки считались почти разминкой для школьника — никакой высшей математики, только внимательность, логика и умение не попасться на очевидный ответ. Но спустя годы даже простое условие способно заставить взрослого человека зависнуть над ним гораздо дольше, чем хотелось бы.

Внутри всего 3 задачки из тех, с которыми советские школьники справлялись без особой паники. Попробуйте решить их без калькулятора и подсказок. Получится взять все три — или выяснится, что школьная логика за годы успела немного заржаветь?