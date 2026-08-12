В 45 — баба ягодка опять, но может в душе вам 18? Пройдите тест из 7 вопросов и узнайте свой психологический возраст (тест)

В жизни часто бывает так: тебе 25, а чувствуешь себя на 40. Или наоборот — в 50 внутри всё ещё 18, и хочется бежать на танцы, а не на пенсию. Календарный возраст — это просто цифры, которые ничего не говорят о том, что у вас в голове и в душе.

Психологи давно заметили: наш внутренний возраст не совпадает с тем, что написано в паспорте. Кто-то уже в 20 носится с заботами, как старик, а кто-то в 60 отжигает так, что молодым и не снилось.

Наш тест поможет вам узнать свой настоящий психологический возраст. Ответьте честно на 7 вопросов — и вы поймёте, сколько вам на самом деле лет. Внутри. Без прикрас. Готовы проверить?