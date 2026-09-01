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Киноафиша Про жизнь Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы?

Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы?

Проверено редакцией
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы?

Проверьте свои знания.

Кажется, что примеры из школьной программы слишком просты, чтобы заставить взрослого задуматься. Но достаточно добавить скобки, несколько действий и деление — и ошибки начинают появляться даже у тех, кто когда-то получал по математике одни пятёрки.

Такие небольшие задания хорошо тренируют устный счёт. Здесь не нужен калькулятор или длинные вычисления в столбик. Гораздо важнее помнить таблицу умножения и не перепутать последовательность действий.

Попробуйте решить новый пример самостоятельно.

Условие задачи:

(96−32):8+45:9=?

Не спешите смотреть ответ. Попробуйте провести все вычисления в уме. Особенно внимательно посмотрите на скобки: именно они определяют, с какого действия следует начинать.

Получилось?

Тогда проверяем.

Решение по действиям

Первое действие. Начинаем со скобок:

96 − 32 = 64.

После этого выражение становится значительно проще:

64 : 8 + 45 : 9.

Второе действие. Выполняем первое деление:

64 : 8 = 8.

Третье действие. Теперь считаем вторую часть:

45 : 9 = 5.

Остаётся последнее действие — сложение:

8 + 5 = 13.

Правильный ответ

(96−32):8+45:9=13.

Если у вас сразу получилось 13, значит, и порядок действий, и таблица умножения всё ещё отлично держатся в памяти.

А если ответ оказался другим, достаточно пройти выражение ещё раз по действиям. В подобных примерах чаще всего подводит не сложность вычислений, а обычная спешка.

Фото: Нейросеть
Елена Королева
Елена Королева
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