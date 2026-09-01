Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы?

Кажется, что примеры из школьной программы слишком просты, чтобы заставить взрослого задуматься. Но достаточно добавить скобки, несколько действий и деление — и ошибки начинают появляться даже у тех, кто когда-то получал по математике одни пятёрки.
Такие небольшие задания хорошо тренируют устный счёт. Здесь не нужен калькулятор или длинные вычисления в столбик. Гораздо важнее помнить таблицу умножения и не перепутать последовательность действий.
Попробуйте решить новый пример самостоятельно.
Условие задачи:
(96−32):8+45:9=?
Не спешите смотреть ответ. Попробуйте провести все вычисления в уме. Особенно внимательно посмотрите на скобки: именно они определяют, с какого действия следует начинать.
Получилось?
Тогда проверяем.
Решение по действиям
Первое действие. Начинаем со скобок:
96 − 32 = 64.
После этого выражение становится значительно проще:
64 : 8 + 45 : 9.
Второе действие. Выполняем первое деление:
64 : 8 = 8.
Третье действие. Теперь считаем вторую часть:
45 : 9 = 5.
Остаётся последнее действие — сложение:
8 + 5 = 13.
Правильный ответ
(96−32):8+45:9=13.
Если у вас сразу получилось 13, значит, и порядок действий, и таблица умножения всё ещё отлично держатся в памяти.
А если ответ оказался другим, достаточно пройти выражение ещё раз по действиям. В подобных примерах чаще всего подводит не сложность вычислений, а обычная спешка.