Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны

Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны

Проверено редакцией
Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны

Возможно, вы уникальны и даже сами об этом не знаете. 

Я нашла тест, который заставил меня усомниться в собственной внимательности. Всего одна картинка, один вопрос — и, как утверждают авторы, его проходят только люди с IQ от 115 баллов.

Честно говоря, я сначала подумала, что это очередной кликбейт. Ну сколько можно тестировать мою наблюдательность? Но когда я сама попробовала ответить, поняла: всё не так просто. Обычно такие головоломки рассчитаны на то, чтобы вы увидели очевидное и прошли мимо главного. А тут — именно тот случай, когда дьявол в деталях. И да, я не справилась с первого раза.

Вам предстоит посмотреть на картинку и ответить на один вопрос. Но не торопитесь — именно поспешность чаще всего подводит. Готовы проверить, входите ли вы в те 15%, кто видит больше остальных? Тогда вперёд — смотрите и отвечайте.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше