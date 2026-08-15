Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны

Возможно, вы уникальны и даже сами об этом не знаете.

Я нашла тест, который заставил меня усомниться в собственной внимательности. Всего одна картинка, один вопрос — и, как утверждают авторы, его проходят только люди с IQ от 115 баллов.

Честно говоря, я сначала подумала, что это очередной кликбейт. Ну сколько можно тестировать мою наблюдательность? Но когда я сама попробовала ответить, поняла: всё не так просто. Обычно такие головоломки рассчитаны на то, чтобы вы увидели очевидное и прошли мимо главного. А тут — именно тот случай, когда дьявол в деталях. И да, я не справилась с первого раза.

Вам предстоит посмотреть на картинку и ответить на один вопрос. Но не торопитесь — именно поспешность чаще всего подводит. Готовы проверить, входите ли вы в те 15%, кто видит больше остальных? Тогда вперёд — смотрите и отвечайте.