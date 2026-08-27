Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам

У «Поля чудес» есть коварная особенность — сидя перед телевизором, ответ нередко кажется очевидным. Но стоит самому оказаться на месте игрока, и привычные слова внезапно вылетают из головы, а простой вопрос превращается в настоящую головоломку.

Мы выбрали 4 вопроса из легендарной телеигры и предлагаем проверить свою эрудицию без подсказок из зала. Здесь пригодятся широкий кругозор, хорошая память и немного сообразительности. Возьмете 4 из 4 — можете смело считать себя человеком семи пядей во лбу.