Обещаю, это самые ленивые квашеные огурцы: просто заливаю их рассолом и оставляю на пару дней

Раньше я каждую осень выбрасывала по паре банок с мутным рассолом и размякшими огурцами. Горячая заливка вроде бы и стерилизует, но результат непредсказуемый: то огурцы «взрываются», то становятся ватными. Пока соседка по даче не сказала: «А ты попробуй не варить, а засолить по-холодному». Я скептически хмыкнула, но решила рискнуть. И теперь у меня нет проблем с заготовками.

В чём разница между горячим и холодным способом

Когда заливаешь огурцы кипятком, они проходят термический шок — волокна разрушаются, и плоды теряют упругость. Холодный метод работает иначе: рассол не нагревают, а используют сырую воду с солью. Брожение запускается естественно, без агрессивного вмешательства. В итоге огурцы остаются плотными, а жидкость не мутнеет. Это древний способ, который использовали ещё наши бабушки, просто мы о нём забыли.

Что я кладу в банки и зачем туда дубовая кора

Набор пряностей у меня стандартный: хрен, листья вишни и смородины, укропные зонтики, чеснок, перец. Но есть один ингредиент, который я добавила по совету той же соседки — кора дуба. Она продаётся в аптеке и стоит копейки. Дубильные вещества в ней работают как природный «цемент»: они укрепляют стенки клеток, и огурцы не размягчаются даже через полгода хранения. Я кладу небольшую щепотку на трёхлитровую банку — этого достаточно.

Как я готовлю рассол и закладываю огурцы

Сначала замачиваю огурцы в ледяной воде часа на три — это обязательный шаг, он возвращает плодам упругость. Потом мою, срезаю попки. На дно стерилизованной банки выкладываю пряности, затем плотно утрамбовываю огурцы. Для рассола беру холодную фильтрованную воду и каменную соль без йода — 2 столовые ложки с горкой на литр. Размешиваю до растворения, заливаю банку до верха. Прикрываю марлей и оставляю на три дня при комнатной температуре. В это время идёт брожение, на поверхности появляется пена — её нужно снимать ежедневно.

Что происходит потом

Через три дня брожение заканчивается. Я закрываю банку капроновой крышкой и убираю в прохладное место. У меня это тёмный шкаф в коридоре — там не выше 20 градусов. Огурцы спокойно стоят до весны, рассол остаётся кристально чистым, а хруст — как у свежих. Несколько банок я оставляю в холодильнике для раннего употребления.

Мой личный опыт

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, перепробовала много способов, но холодный посол с дубовой корой стал моим фаворитом. Когда я впервые открыла банку в декабре, огурцы были такие же хрустящие, как в августе. Муж съел полбанки за ужином и сказал: «Вкус детства». Теперь я засаливаю огурцы только так. Никаких мутных рассолов, никаких резиновых овощей. Просто, дёшево и надёжно. Попробуйте — и вы забудете о проблемах с консервацией.