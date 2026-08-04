Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Обещаю, это самые ленивые квашеные огурцы: просто заливаю их рассолом и оставляю на пару дней

Обещаю, это самые ленивые квашеные огурцы: просто заливаю их рассолом и оставляю на пару дней

Проверено редакцией
Обещаю, это самые ленивые квашеные огурцы: просто заливаю их рассолом и оставляю на пару дней

Идеальная закуска с минимум усилий. 

Раньше я каждую осень выбрасывала по паре банок с мутным рассолом и размякшими огурцами. Горячая заливка вроде бы и стерилизует, но результат непредсказуемый: то огурцы «взрываются», то становятся ватными. Пока соседка по даче не сказала: «А ты попробуй не варить, а засолить по-холодному». Я скептически хмыкнула, но решила рискнуть. И теперь у меня нет проблем с заготовками.

В чём разница между горячим и холодным способом

Когда заливаешь огурцы кипятком, они проходят термический шок — волокна разрушаются, и плоды теряют упругость. Холодный метод работает иначе: рассол не нагревают, а используют сырую воду с солью. Брожение запускается естественно, без агрессивного вмешательства. В итоге огурцы остаются плотными, а жидкость не мутнеет. Это древний способ, который использовали ещё наши бабушки, просто мы о нём забыли.

Что я кладу в банки и зачем туда дубовая кора

Набор пряностей у меня стандартный: хрен, листья вишни и смородины, укропные зонтики, чеснок, перец. Но есть один ингредиент, который я добавила по совету той же соседки — кора дуба. Она продаётся в аптеке и стоит копейки. Дубильные вещества в ней работают как природный «цемент»: они укрепляют стенки клеток, и огурцы не размягчаются даже через полгода хранения. Я кладу небольшую щепотку на трёхлитровую банку — этого достаточно.

Как я готовлю рассол и закладываю огурцы

Сначала замачиваю огурцы в ледяной воде часа на три — это обязательный шаг, он возвращает плодам упругость. Потом мою, срезаю попки. На дно стерилизованной банки выкладываю пряности, затем плотно утрамбовываю огурцы. Для рассола беру холодную фильтрованную воду и каменную соль без йода — 2 столовые ложки с горкой на литр. Размешиваю до растворения, заливаю банку до верха. Прикрываю марлей и оставляю на три дня при комнатной температуре. В это время идёт брожение, на поверхности появляется пена — её нужно снимать ежедневно.

Что происходит потом

Через три дня брожение заканчивается. Я закрываю банку капроновой крышкой и убираю в прохладное место. У меня это тёмный шкаф в коридоре — там не выше 20 градусов. Огурцы спокойно стоят до весны, рассол остаётся кристально чистым, а хруст — как у свежих. Несколько банок я оставляю в холодильнике для раннего употребления.

Мой личный опыт

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, перепробовала много способов, но холодный посол с дубовой корой стал моим фаворитом. Когда я впервые открыла банку в декабре, огурцы были такие же хрустящие, как в августе. Муж съел полбанки за ужином и сказал: «Вкус детства». Теперь я засаливаю огурцы только так. Никаких мутных рассолов, никаких резиновых овощей. Просто, дёшево и надёжно. Попробуйте — и вы забудете о проблемах с консервацией.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше